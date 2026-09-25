Budaun News: सिटी में आज

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उर्स : मजाक मियां की दरगाह पर उर्स सुबह 9 बजे से।स्काउट गाइड शिविर : राजाराम महिला इंटर कॉलेज में भारत स्काउट गाइड का त्रिदिवसीय शिविर सुबह 10 बजे से।खेलकूद प्रतियोगिता : माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से बिल्सी के नन्नूमल जैन इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय बालक वर्ग की खो-खो प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।सामूहिक वंदे मातरम् : शहर, दहगवां व बगरैन के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में सामूहिक वंदे मातरम पूर्वाह्न 11 बजे से।गणेश शोभयात्रा : दबतोरी गांव में श्रीगणेश की मूर्ति की विसर्जन यात्रा पूर्वाह्न 11 बजे से।- उसावां के वार्ड पांच के शिव मंदिर व मुख्य बाजार के बाबा लक्कड़ दास खाटू श्याम मंदिर पर विराजे भगवान गणेश की मूर्ति की विसर्जन यात्रा दोपहर 12 बजे से।सम्मान : सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन उत्सव कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान दोपहर 12 बजे से।- दहगवां के श्रीराम मंदिर और सुनार गली से गणेश मूर्ति की विसर्जन शोभायात्रा अपराह्न एक बजे से।श्रीराम कथा : बिल्सी के कछला रोड स्थित श्रीमाहेश्वरी धर्मशाला में श्रीराम-कृष्ण समिति की ओर से श्रीरामकथा शाम 3 बजे से।