Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:00 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
कलशयात्रा : बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित सिद्धपीठ श्रीबालाजी धाम की ओर से आयोजित श्रीमद्भागवत कथा से पहलेे कलशयात्रा 10 बजे से।
दौड़ प्रतियोगिता : स्टेडियम में महिला व पुरुष ओपन दौड़ प्रतियोगिता सुबह 7 बजे से।
प्रदर्शनी : नगर पालिका में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी सुबह 7 बजे से।
स्वच्छता अभियान : बिल्सी में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय नगर पालिका परिषद में स्वच्छता अभियान सुबह 10 बजे से।
शिव महापुराण : उघैती क्षेत्र के गांव करनपुर स्थित शिव शक्ति फार्म हाउस में श्रीशिव महापुराण की कथा अपराह्न दो बजे से।
विज्ञापन
दौड़ प्रतियोगिता : स्टेडियम में महिला व पुरुष ओपन दौड़ प्रतियोगिता सुबह 7 बजे से।
प्रदर्शनी : नगर पालिका में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी सुबह 7 बजे से।
स्वच्छता अभियान : बिल्सी में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय नगर पालिका परिषद में स्वच्छता अभियान सुबह 10 बजे से।
शिव महापुराण : उघैती क्षेत्र के गांव करनपुर स्थित शिव शक्ति फार्म हाउस में श्रीशिव महापुराण की कथा अपराह्न दो बजे से।