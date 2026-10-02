Budaun News: बिजली चोरी कर ई-रिक्शा चार्ज करते दो सगे भाइयों पर केस

विज्ञापन

प्रभारी निरीक्षक शमशाद अली के नेतृत्व में अवर अभियंता हरीश कुमार की टीम लाइन लॉस कम करने के लिए चेकिंग पर थी। चौकी नंबर चार के पास चौपाल क्षेत्र में टीम ने शीराज व शादाब के यहां छापा मारा। जहां दोनों बिना मीटर सीधे कटिया डालकर ई-रिक्शा चार्ज करते मिले। जांच में चोरी की मात्रा 14.840 किलोवॉट पाई गई।प्रवर्तन दल ने मौके से फोटो, वीडियोग्राफी कर चोरी के साक्ष्य जुटाए। अधिशासी अभियंता सत्येंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि लाइन लॉस को कम करने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। संवाद