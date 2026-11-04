फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Bus services on the Delhi route will be increased for the homecoming rush during Diwali and Bhai Dooj.

Budaun News: दीपावली-भाईदूज पर घर वापसी के दिल्ली रूट पर बढ़ेंगे बसों के फेरे

Wed, 04 Nov 2026 02:10 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
Bus services on the Delhi route will be increased for the homecoming rush during Diwali and Bhai Dooj.
बदायूं। दीपावली और भाईदूज पर घर आने वालों की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने दिल्ली रूट पर बसों के फेरे बढ़ाने और अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है, ताकि यात्रियों को त्योहार पर परेशानी न हो।
विज्ञापन




एआरएम राजेश पाठक ने बताया कि विशेष संचालन 6 नवंबर से 17 नवंबर तक चलेगा। दीपावली पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में काम करने वाले हजारों लोग घर लौटते हैं। दो दिन बाद से ही घर वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे बसों में भीड़ उमड़ेगी। सामान्य दिनों में बदायूं डिपो से दिल्ली के आनंद विहार और कौशांबी तक 97 बसें संचालित होती हैं।
विज्ञापन


त्योहार के दौरान इन बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। भीड़ अधिक होने पर रिजर्व रखी गई अतिरिक्त बसों को भी रूट पर उतारा जाएगा। कर्मचारियों की कमी न हो, इसके लिए विशेष अवधि में चालक, परिचालक और कार्यशाला कर्मियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही निगम ने दीपावली पर कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की है, ताकि वे पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी करें।
विज्ञापन
विज्ञापन


एआरएम राजेश पाठक ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और त्योहार पर हर यात्री को सुरक्षित घर पहुंचाने का प्रयास रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed