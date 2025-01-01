Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Conveyed a message of national awakening by lighting 51 lamps.

Budaun News: 51 दीप जलाकर दिया राष्ट्र जागरण का संदेश

Wed, 11 Nov 2026 12:08 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Conveyed a message of national awakening by lighting 51 lamps.
बदायूं शहर के रानी अवंतीबाई चौक पर अखिल भारतीय सनातन धर्म कल्याण सभा की ओर से आयोजित दिव्य सनात
बदायूं। अखिल भारतीय सनातन धर्म कल्याण सभा की ओर से आयोजित दिव्य सनातन दीप महायज्ञ का पुनः शुभारंभ रानी अवंतीबाई चौक पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शंख ध्वनि एवं वैदिक स्वस्तिवाचन के साथ हुआ। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 51 दीप जलाकर सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और राष्ट्र जागरण का संदेश दिया गया।
विज्ञापन

कार्यक्रम के मुख्य संयोजक पंडित आचार्य मुमुक्षु कृष्ण शास्त्री ने कहा कि दीप केवल अंधकार दूर करने का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार, सद्भाव और चेतना का प्रतीक है। सनातन संस्कृति हमें सत्य, सेवा, त्याग और समरसता का मार्ग दिखाती है। आज आवश्यकता है कि हम अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं को आत्मसात करें और नई पीढ़ी को अपने संस्कारों एवं महापुरुषों के आदर्शों से परिचित कराएं।
विज्ञापन

कहा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक दीप संस्कारों का एक दीप सामाजिक एकता का और एक दीप राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रज्ज्वलित करना चाहिए। इस अवसर पर अमित पांडेय, बालमुकुंद महेरे, पवन शंखधार, अनुपम पाराशरी, अनुज कुमार शर्मा, शशांक रायजादा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed