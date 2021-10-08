Budaun News: तालाब की 24 बीघा भूमि कब्जाने के दो आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दातागंज तहसील के लेखपाल हेम सिंह की ओर से मूसाझाग थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया है कि 29 अक्तूबर को नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में राजस्व की टीम ने तालाब की गाटा संख्या 1302 की भूमि करीब 2.024 हेक्टेयर यानी करीब 24 बीघा को कब्जा मुक्त कराया था। भूमि कब्जे में लेने के लिए ट्रैक्टर से खाई भी खोदवा दी और मेड़बंदी करा दी थी ताकि फिर कोई कब्जा नहीं कर सके।लेखपाल ने आरोप लगाया है कि तालाब की भूमि पर सैंजनी गांव के महावीर और विजलाल ने अवैध कब्जा किया था। जांच के दौरान राम खिलौना एवं दोदराम ने बताया कि दोनों आरोपियों ने ट्रैक्टर से भूमि को जोतकर कब्जा किया था। इन कब्जेदारों ने मौके पर आकर पैमाइश करने के दौरान राजस्व टीम को जान से मारने की धमकी दी थी। दोनों ने कहा था कि भूमि पर आना भूल जाओगे, इसके बाद दोनों भाग गए थे। पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है।बता दें कि तालाब की भूमि को ट्रैक्टरों से जोतवाकर गेहूं बोने के लिए खेत तैयार किया गया था। शिकायत मिलने पर एसडीएम विनोद कुमार सिंह ने नायब तहसीलदार अमित कुमार के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित कर पैमाइश कराई थी। पहले 40 बीघा भूमि पर कब्जे का आरोप था, जांच में 24 बीघा तालाब की भूमि पर कब्जा निकला था, जबकि 22 बीघा भूमि निजी किसानों की निकली थी। उधर, सीओ अशेष नाथ सिंह ने बताया कि भूमि पर कब्जा और धमकी के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच कराई जा रही है।