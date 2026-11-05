फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Bharat Humanity Blood Bank sealed on government orders

Budaun News: शासन के आदेश पर भारत ह्यूमैनिटी ब्लड बैंक सील

Thu, 05 Nov 2026 01:56 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Bharat Humanity Blood Bank sealed on government orders
बदायूं शहर के जलंधरी सराय ​स्थित भारत ह्यूमैनिटी ब्लड बैंक की जांच करते हुए औष​धि निरीक्षक। स्र
बदायूं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की ओर से पिछले दिनों की गई जांच में भारत ह्यूमैनिटी में कई कमियां मिली थीं। मुख्य तौर पर अभिलेखों में गड़बड़ी मिली थी। साफ-सफाई व्यवस्था भी खराब थी। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। वहीं से आए आदेश पर ब्लड बैंक बुधवार को सील कर दिया गया।
विज्ञापन


बदायूं में औषधि निरीक्षक लवकुश प्रसाद ने जिले में प्राइवेट ब्लड बैंकों को चेक किया था। शहर के जलंधरी सराय स्थित भारत ह्यूमैनिटी ब्लड बैंक के अभिलेखों में काफी कमियां मिली थीं। ब्लड बैंक मानकों को भी पूरा नहीं कर रही थी। रिपोर्ट औषधि निरीक्षक ने बनाकर शासन को भेजी। शासन स्तर से आए आदेश के बाद बुधवार को ब्लड बैंक सील कर दिया गया। इसके साथ ब्लड बैंक में मिला 12 यूनिट रक्त जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में रखवा दिया गया है।
विज्ञापन


शासन के आदेश पर ब्लड बैंकों की जांच की गई थी। जांच के दौरान भारत ह्यूमैनिटी ब्लड बैंक में कमियां मिली थीं। शासन के निर्देश पर ही उसे सील कर दिया गया है। -लवकुश प्रसाद, औषधि निरीक्षक, बदायूं
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed