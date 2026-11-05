Budaun News: शासन के आदेश पर भारत ह्यूमैनिटी ब्लड बैंक सील

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बदायूं में औषधि निरीक्षक लवकुश प्रसाद ने जिले में प्राइवेट ब्लड बैंकों को चेक किया था। शहर के जलंधरी सराय स्थित भारत ह्यूमैनिटी ब्लड बैंक के अभिलेखों में काफी कमियां मिली थीं। ब्लड बैंक मानकों को भी पूरा नहीं कर रही थी। रिपोर्ट औषधि निरीक्षक ने बनाकर शासन को भेजी। शासन स्तर से आए आदेश के बाद बुधवार को ब्लड बैंक सील कर दिया गया। इसके साथ ब्लड बैंक में मिला 12 यूनिट रक्त जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में रखवा दिया गया है।शासन के आदेश पर ब्लड बैंकों की जांच की गई थी। जांच के दौरान भारत ह्यूमैनिटी ब्लड बैंक में कमियां मिली थीं। शासन के निर्देश पर ही उसे सील कर दिया गया है। -लवकुश प्रसाद, औषधि निरीक्षक, बदायूं