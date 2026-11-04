Budaun News: लेन-देन को लेकर दुकानदार और ग्राहक में हुई मारपीट

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मोहल्ला संख्या पांच निवासी तेज कुमार माहेश्वरी की स्टेट बैंक रोड स्थित परचूनी की दुकान पर एक दिन पहले मोेहल्ला संख्या चार का एक व्यक्ति दुकान से सामान ले गया था। आरोप है कि मंगलवार को उसका भाई दुकान पर पहुंचा और सामान खराब होने की बात कहते हुए दुकानदार से बहस करने लगा। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के साथ मारपीट शुरू हो गई।आरोप है कि इसी दौरान गुल्लक से नकदी निकालने को लेकर खींंचतान भी हुई। सीओ बिल्सी आलोक सिद्धू ने बताया कि पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। संवाद