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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Altercation between shopkeeper and customer over a transaction

Budaun News: लेन-देन को लेकर दुकानदार और ग्राहक में हुई मारपीट

Wed, 04 Nov 2026 01:54 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:54 AM IST
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Altercation between shopkeeper and customer over a transaction
बिल्सी। स्टेट बैंक रोड स्थित एक परचून की दुकान पर सामान और लेन-देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान गुल्लक से नकदी निकालने और खींचतान होने का आरोप भी सामने आया है।
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मोहल्ला संख्या पांच निवासी तेज कुमार माहेश्वरी की स्टेट बैंक रोड स्थित परचूनी की दुकान पर एक दिन पहले मोेहल्ला संख्या चार का एक व्यक्ति दुकान से सामान ले गया था। आरोप है कि मंगलवार को उसका भाई दुकान पर पहुंचा और सामान खराब होने की बात कहते हुए दुकानदार से बहस करने लगा। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के साथ मारपीट शुरू हो गई।
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आरोप है कि इसी दौरान गुल्लक से नकदी निकालने को लेकर खींंचतान भी हुई। सीओ बिल्सी आलोक सिद्धू ने बताया कि पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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