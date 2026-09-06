Budaun News: आईटीआई में अब कल तक ले सकेंगे दाखिला
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:26 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:26 AM IST
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बदायूं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिले की आवेदन तिथि बढ़ा सात सितंबर कर दी गई है। पहले चार सितंबर तक ही दाखिले के लिए आवेदन कर सकते थे। शासन की इस मोहलत से इच्छुक अभ्यार्थियों को सोमवार तक आवेदन करने का समय मिल गया है।
जिले में बिल्सी, बिसौली, सालारपुर, दहगवां, दातागंज और दहगवां में सरकारी आईटीआई है। यहां पर एडमिशन के लिए 2020 सीट हैं, जिन पर अभ्यार्थियों को दाखिला लेना है। पहले चरण में 27 अगस्त से प्रवेश शुरू कर दिए गए थे, जो चार अगस्त तक होने थे। अब शासन की ओर से एडमिशन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब सात सितंबर तक प्रवेश ले सकेंगे।
प्रधानाचार्य ने बताया कि सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये फीस है, जबकि एससी-एसटी के लिए 250 रुपये। इसके अलावा किसी भी वर्ग की महिला अभ्यर्थी को सिर्फ सौ रुपये ही बतौर फीस के देने होंगे।
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आज भी खुलेगा आईटीआई
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत रविवार को भी आईटीआई खुलेंगे। आईटीआई के प्रधानाचार्य ने बताया कि एडमिशन प्रक्रिया के तहत रविवार सुबह नौ से शाम पांच बजे तक एडमिशन होंगे।
शासन की ओर से एडमिशन प्रक्रिया की तिथि में बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत पहली लिस्ट के अनुसार अब अभ्यर्थी सात सितंबर तक दाखिला ले सकेंगे। -एसके वार्ष्णेय, प्रधानाचार्य, आईटीआई
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जिले में बिल्सी, बिसौली, सालारपुर, दहगवां, दातागंज और दहगवां में सरकारी आईटीआई है। यहां पर एडमिशन के लिए 2020 सीट हैं, जिन पर अभ्यार्थियों को दाखिला लेना है। पहले चरण में 27 अगस्त से प्रवेश शुरू कर दिए गए थे, जो चार अगस्त तक होने थे। अब शासन की ओर से एडमिशन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब सात सितंबर तक प्रवेश ले सकेंगे।
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प्रधानाचार्य ने बताया कि सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये फीस है, जबकि एससी-एसटी के लिए 250 रुपये। इसके अलावा किसी भी वर्ग की महिला अभ्यर्थी को सिर्फ सौ रुपये ही बतौर फीस के देने होंगे।
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आज भी खुलेगा आईटीआई
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत रविवार को भी आईटीआई खुलेंगे। आईटीआई के प्रधानाचार्य ने बताया कि एडमिशन प्रक्रिया के तहत रविवार सुबह नौ से शाम पांच बजे तक एडमिशन होंगे।
शासन की ओर से एडमिशन प्रक्रिया की तिथि में बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत पहली लिस्ट के अनुसार अब अभ्यर्थी सात सितंबर तक दाखिला ले सकेंगे। -एसके वार्ष्णेय, प्रधानाचार्य, आईटीआई