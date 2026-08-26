फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Accused sentenced to seven years for shooting and injuring a person.

Budaun News: गोली मारकर घायल करने वाले आरोपी को सात साल की सजा

Wed, 26 Aug 2026 01:54 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
Accused sentenced to seven years for shooting and injuring a person.
बदायूं। बिनावर थाना क्षेत्र के घटपुरी गांव में महिला को तमंचे से गोली मारकर घायल करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-2 नीरज कुमार गर्ग की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए घायल महिला पूनम, उसके बेटे महेंद्र पाल समेत चिकित्सक और पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज कराए।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार, घटना के दौरान सुभाष ने पूनम पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली चलाई थी, जो उसकी दाहिनी टांग में लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया था। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सुभाष को हत्या के प्रयास में और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किए गए अपमान तथा आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना।
विज्ञापन

हत्या के प्रयास में सात वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किए गए अपमान में एक वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का आदेश भी अदालत ने दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed