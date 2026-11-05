Budaun News: उत्राण-लालकुआं साप्ताहिक त्योहार स्पेशल ट्रेन चलेगी, बदायूं में होगा ठहराव

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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 09129 उत्राण-लालकुआं स्पेशल ट्रेन 5 एवं 12 नवंबर को प्रत्येक बृहस्पतिवार को उत्राण (सूरत) से शाम तीन बजे प्रस्थान करेगी। अगले दिन यह ट्रेन मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज होते हुए बदायूं अपराह्न 12:52 बजे पहुंचेगी। इसके बाद बरेली, बरेली सिटी, इज्जतनगर, बहेड़ी, किच्छा होते हुए लालकुआं शाम 4:10 बजे पहुंचेगी।वापसी में 09130 लालकुआं-उत्राण स्पेशल ट्रेन 6 एवं 13 नवंबर को प्रत्येक शुक्रवार को लालकुआं से रात 10 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन दूसरे दिन बदायूं रात 1:05 बजे पहुंचेगी। कासगंज, हाथरस, मथुरा होते हुए उत्राण रात 10:15 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन में एसी द्वितीय श्रेणी का 1, एसी तृतीय श्रेणी के 3, शयनयान श्रेणी के 12, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 4 तथा एसएलआर के 2 कोचों सहित कुल 22 कोच होंगे। ट्रेन का बदायूं में ठहराव मिलने से जिले के यात्रियों में खुशी है। संवाद