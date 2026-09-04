Budaun News: जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाने के लिए जल्द शुरू होगा सर्वे

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निबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल अक्तूबर में जनपद में 10 से 20 प्रतिशत तक जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। इस बार सर्किल रेट बरेली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग और बड़ा बाइपास पर भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दो साल से बरेली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग को फोरलेन बनाने का काम जारी है। फोरलेन बनने के बाद इस हाईवे पर जाम की समस्या काफी कम हो जाएगी।ऐसे में कंपनियां और उद्यमी इस मार्ग पर जमीनें खरीदने में रुचि ले सकते हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रॉपर्टी डीलरों और उद्योग विभाग में भी संपर्क करना शुरू कर दिया है। अधिकारी बताते हैं कि बिल्सी मार्ग पर भी विकास कार्य तेज होने की उम्मीद है। एआरटीओ कार्यालय बनने के साथ नई जेल भी इसी मार्ग पर प्रस्तावित है। इससे यहां भी जमीनों के दाम बढ़ने की उम्मीद है।विभागीय स्तर पर सर्किल रेट रिवाइज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बदायूं जनपद में अक्तूबर से नए सर्किल रेट लागू होते हैं, इसलिए अब इसी माह में सर्वे शुरू कराया जाएगा। - सैय्यद नदीम रजा, उप निबंधक