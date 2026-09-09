फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   A couple from Dharera village was cremated together.

Budaun News: गांव धरेरा के दंपती का एक संग हुआ अंतिम संस्कार

Wed, 09 Sep 2026 02:02 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
A couple from Dharera village was cremated together.
उघैती के धरैरा गांव में मृत दंप​त्ति परिवार में एक बिलखते बच्चे को ढांढस बंधाती महिला। संवाद
उघैती। गांव धरेरा में पति-पत्नी की मौत के बाद सोमवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव गांव पहुंचे तो कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। गमगीन माहौल में दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया।
विज्ञापन

क्षेत्र के गांव धरेरा निवासी ओमकार सोमवार को अपनी पत्नी शांति देवी के लिए सहसवान से पथरी व पीलिया की दवाई दिलाकर टेंपो से लौट रहे थे। खितौरा गोदी नगला के बीच पीछे से आ रहे डंपर ने टेपों में टक्कर मार दी थी, जिसमें पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेजा था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव मंगलवार को घर पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।
विज्ञापन

परिवार में सभी का रो-रोकर बुरा हाल है। पति-पत्नी की एक साथ अर्थियां उठीं तो माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। गांव के ही श्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शोक में मृतकों के परिवार में ही नहीं, आसपास के घरों में भी चूल्हे नहीं जले। घटना को लेकर पूरे गांव में ही शोक का माहौल बना हुआ है।

उघैती के धरैरा गांव में मृत दंपत्ति परिवार में एक बिलखते बच्चे को ढांढस बंधाती महिला। संवाद

उघैती के धरैरा गांव में मृत दंपत्ति परिवार में एक बिलखते बच्चे को ढांढस बंधाती महिला। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed