Budaun News: गांव धरेरा के दंपती का एक संग हुआ अंतिम संस्कार
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:02 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
उघैती। गांव धरेरा में पति-पत्नी की मौत के बाद सोमवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव गांव पहुंचे तो कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। गमगीन माहौल में दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया।
क्षेत्र के गांव धरेरा निवासी ओमकार सोमवार को अपनी पत्नी शांति देवी के लिए सहसवान से पथरी व पीलिया की दवाई दिलाकर टेंपो से लौट रहे थे। खितौरा गोदी नगला के बीच पीछे से आ रहे डंपर ने टेपों में टक्कर मार दी थी, जिसमें पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेजा था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव मंगलवार को घर पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।
परिवार में सभी का रो-रोकर बुरा हाल है। पति-पत्नी की एक साथ अर्थियां उठीं तो माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। गांव के ही श्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शोक में मृतकों के परिवार में ही नहीं, आसपास के घरों में भी चूल्हे नहीं जले। घटना को लेकर पूरे गांव में ही शोक का माहौल बना हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
क्षेत्र के गांव धरेरा निवासी ओमकार सोमवार को अपनी पत्नी शांति देवी के लिए सहसवान से पथरी व पीलिया की दवाई दिलाकर टेंपो से लौट रहे थे। खितौरा गोदी नगला के बीच पीछे से आ रहे डंपर ने टेपों में टक्कर मार दी थी, जिसमें पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेजा था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव मंगलवार को घर पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।
विज्ञापन
परिवार में सभी का रो-रोकर बुरा हाल है। पति-पत्नी की एक साथ अर्थियां उठीं तो माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। गांव के ही श्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शोक में मृतकों के परिवार में ही नहीं, आसपास के घरों में भी चूल्हे नहीं जले। घटना को लेकर पूरे गांव में ही शोक का माहौल बना हुआ है।
विज्ञापन