Budaun News: सपा नेता की पत्नी के खाते से 20 हजार निकाले

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पीड़ित पक्ष ने बताया कि 28 सितंबर की रात करीब 12:00 से 12:10 बजे के बीच खाते से 10-10 हजार रुपये, दो बार में कुल 20 हजार रुपये निकाल लिए गए। लगातार दो ट्रांजेक्शन के मेसेज देखकर शाहनबाज को साइबर ठगी का अंदेशा हुआ। उन्होंने तत्काल पुलिस से संपर्क किया। पुलिस की सक्रियता से खाते में मौजूद शेष रकम को सुरक्षित कराया गया। उधर, बैंक अधिकारी ने शाहनबाज को बताया कि रकम रजत यादव निवासी मगलती उपरहर, फैजाबाद अयोध्या नाम के व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हुई है। विज्ञापन

सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि साइबर ठगी की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। मामले की जांच की जा रही है। लोगों को चाहिए कि खाते से संबंधित संदिग्ध लेनदेन का मैसेज मिलते ही तुरंत बैंक और पुलिस को सूचना दें। पीड़ित पक्ष ने बताया कि 28 सितंबर की रात करीब 12:00 से 12:10 बजे के बीच खाते से 10-10 हजार रुपये, दो बार में कुल 20 हजार रुपये निकाल लिए गए। लगातार दो ट्रांजेक्शन के मेसेज देखकर शाहनबाज को साइबर ठगी का अंदेशा हुआ। उन्होंने तत्काल पुलिस से संपर्क किया। पुलिस की सक्रियता से खाते में मौजूद शेष रकम को सुरक्षित कराया गया। उधर, बैंक अधिकारी ने शाहनबाज को बताया कि रकम रजत यादव निवासी मगलती उपरहर, फैजाबाद अयोध्या नाम के व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हुई है।सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि साइबर ठगी की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। मामले की जांच की जा रही है। लोगों को चाहिए कि खाते से संबंधित संदिग्ध लेनदेन का मैसेज मिलते ही तुरंत बैंक और पुलिस को सूचना दें।

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बिसौली। साइबर ठगों ने सपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शाहनबाज की पत्नी के बैंक खाते को निशाना बनाकर दो बार में 20 हजार रुपये निकाल लिए। रात में मोबाइल पर रुपये निकाले जाने का मेसेज आते ही परिवार में हड़कंप मच गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने बिना देर किए कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने खाते पर रोक लगवा दी। इससे खाते में जमा रुपये सुरक्षित बच गए।