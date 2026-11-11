Bijnor: खराब सड़क बनवाने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ी महिला, नहीं पहुंचे जनप्रतिनिधि और अधिकारी

बुधवार को ब्लॉक मोहम्मदपुर देवमल की ग्राम पंचायत यूसुफपुर हमीद उर्फ हमीदपुर में गांव की महिला मीनाक्षी (45) पत्नी अरविंद कुमार अपने घर के सामने रास्ता बनवाने को लेकर बुधवार की शाम चार बजे गांव में ही बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने महिला को पानी की टंकी से नीचे उतरने को कहा तो महिला ने अपने घर के सामने सड़क बनवाने व घर के पास में रखे बिजली ट्रांसफार्मर को हटवाने की मांग की। पुलिस के काफी समझाने के बाद भी महिला टंकी से नीचे नहीं उतरी। महिला सदर विधायक व उच्च अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ी रही।

विज्ञापन







महिला का कहना है कि उसके घर के सामने बने आम रास्ते पर आज भी कीचड़ में पानी भरा है। आए दिन स्कूली बच्चे व ग्रामीण फिसल कर गिर रहे हैं। दो साल से रास्ता खराब है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। महिला व ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान के लड़के ने अपने घर के सामने मिट्टी डालकर सीसी रोड ऊंची करके बना दी है। जिससे पीछे रास्ते पर पानी भरा रहता है, पानी निकासी की कोई जगह नहीं है। रास्ते के दोनों साइड में नाली भी नहीं है। महिला के एक पुत्र शुभ व एक लड़की ईशु है। जबकि महिला बिजनौर प्राइवेट पब्लिक स्कूल में टीचर है। महिला का पति स्कूल में गाड़ी चलाता है।