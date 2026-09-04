फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Water started flowing again on village roads and state highways.

Bijnor News: गांव के रास्तों और स्टेट हाईवे पर फिर बहने लगा पानी

Fri, 04 Sep 2026 01:57 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Water started flowing again on village roads and state highways.
जलीलपुर में स्टेट हाईवे बहसूमा ठाकुरद्वारा पर पानी से निकलकर जाते राहगीर स्रोत संवाद
जलीलपुर। बृहस्पतिवार को स्टेट हाईवे बहसूमा ठाकुरद्वारा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रास्तों पर फिर से पानी बह रहा है। बरसात के इस मौसम में चौथी बार पानी आया है। रास्तों पर पानी होने के बावजूद आवागमन बंद नहीं है।
विज्ञापन

करीब दस दिन बाद गांव रायपुर खादर व मीरापुर सीकरी के रास्तों पर फिर से पानी बहने लगा है। बुधवार से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पानी आना शुरू हुआ था, जो बृहस्पतिवार को स्टेट हाईवे बहसूमा ठाकुरद्वारा पर पांडवनगर पुलिस चौकी और गांव नारनौर के बीच बहने लगा। गांववासियों के अनुसार रास्तों पर एक फीट तक पानी बह रहा है। आवागमन बंद नहीं है। गांव रायपुर खादर के मनोज कुमार, कुलदीप कुमार, मीरापुर सीकरी के स्वर्ण सिंह, गुरविंदर सिंह आदि ने बताया खेतों में पहले का आया हुआ पानी सूखने से पहले ही फिर से पानी आ जाता है।

जलीलपुर में स्टेट हाईवे बहसूमा ठाकुरद्वारा पर पानी से निकलकर जाते राहगीर स्रोत संवाद

जलीलपुर में स्टेट हाईवे बहसूमा ठाकुरद्वारा पर पानी से निकलकर जाते राहगीर स्रोत संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed