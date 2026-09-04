Bijnor News: गांव के रास्तों और स्टेट हाईवे पर फिर बहने लगा पानी

करीब दस दिन बाद गांव रायपुर खादर व मीरापुर सीकरी के रास्तों पर फिर से पानी बहने लगा है। बुधवार से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पानी आना शुरू हुआ था, जो बृहस्पतिवार को स्टेट हाईवे बहसूमा ठाकुरद्वारा पर पांडवनगर पुलिस चौकी और गांव नारनौर के बीच बहने लगा। गांववासियों के अनुसार रास्तों पर एक फीट तक पानी बह रहा है। आवागमन बंद नहीं है। गांव रायपुर खादर के मनोज कुमार, कुलदीप कुमार, मीरापुर सीकरी के स्वर्ण सिंह, गुरविंदर सिंह आदि ने बताया खेतों में पहले का आया हुआ पानी सूखने से पहले ही फिर से पानी आ जाता है।