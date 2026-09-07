यूपी: सहारनपुर के बाद बिजनौर की मस्जिद में कुआं होने की शिकायत, पुलिस ने की जांच; ये बात आई सामने

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सहारनपुर में मस्जिद के नीचे कुंआ मिलने के बाद मामला गर्माया हुआ है। ऐसे में अब बिजनौर के गांव में बनखला में मस्जिद के अंदर कुंआ होने की एसपी से शिकायत की गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस कुएं की जानकारी जुटाने गांव पहुंची।

रसूलपुर जागन उर्फ लक्खुवाला के वार्ड सदस्य आलोक सिंह सहित कई ग्रामीणों ने सोमवार को एसपी केके बिश्नोई से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंचायत के गांव बनखला में कुंए पर कई साल पहले अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण कराने की शिकायत की। ग्रामीणों ने शिकायत पत्र में कहा कि मस्जिद कमेटी ने निर्माण के दौरान कुंए को परिसर के अंदर ले लिया था। कुएं के ऊपर ही नमाज अदा करने वालों के लिए शौचालय व बाथरूम का निर्माण करा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शौचालय का मल-मूत्र कुएं में ही जा रहा है।

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शिकायतकर्ताओं ने कुएं पर बनाए गए शौचालय और बाथरूम को हटवाने के साथ ही उसे कब्जामुक्त कराने की मांग की है। एसपी के मामले की जांच कोतवाली देहात पुलिस को सौंपी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सोमवार की देर शाम थानाध्यक्ष सुनील सहरावत, हल्का इंचार्ज परशुराम सिंह ने पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचकर निर्माण की स्थिति की जानकारी जुटाई।

