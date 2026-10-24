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Bijnor News: 468 ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण, 87 सफाईकर्मी मिले अनुपस्थित

Sat, 24 Oct 2026 02:17 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:17 AM IST
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Surprise inspection of 468 Gram Panchayats, 87 sanitation workers found absent
बिजनौर। ग्राम पंचायतों में गंदगी को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में शुक्रवार को 468 ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों की उपस्थिति जांचने के लिए औचक निरीक्षण किया गया। जहां 87 सफाईकर्मी अनुपस्थित मिले। अब अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।
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जिले में 1123 ग्राम पंचायत हैं। डीएम के निर्देश पर शुक्रवार को इनमें से 468 पंचायतों में तैनात 1,043 सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की गई। इस दौरान 956 सफाई कर्मचारी उपस्थित मिले जबकि, 87 सफाई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित पाए गए सफाई कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सफाई कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई के कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाए। जिला प्रशासन ने सभी सफाई कर्मचारियों को निर्धारित समय पर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहकर ग्राम पंचायतों में नियमित साफ-सफाई करने के लिए निर्देशित किया।
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ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण कराया गया। 87 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। कार्य में लापरवाही और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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....डॉ. प्रीतम सिंह, डीपीआरओ, बिजनौर
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