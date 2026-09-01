नहटौर विधानसभा में 'सत्ता का संग्राम': भाजपा सरकार और विधायक के काम से जनता कितनी खुश? जानें जमीनी हकीकत

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है, और राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस चुनावी माहौल में बिजनौर जिले के नहटौर विधानसभा क्षेत्र में अमर उजाला की टीम ‘सत्ता का संग्राम’ अभियान के तहत पहुंची, ताकि जनता की भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक से संतुष्टि, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी राय जानी जा सके।

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नहटौर विधानसभा क्षेत्र के व्यापारियों ने बताया कि विधायक का चुनाव विकास के आधार पर होता है, और हर क्षेत्र में विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि व्यापारी, श्रमिक और महिला वर्ग सभी का खुश होना सरकार की सफलता का पैमाना है। वर्तमान भाजपा सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। स्थानीय विधायक जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, विशेष रूप से एक बालिका विद्यालय की जर्जर बिल्डिंग को बेहतर बनाया गया है। सड़कों में भी सुधार हुआ है और सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। एक व्यापारी ने बताया कि पहले व्यापारी कैश लेकर चलते समय असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।टीम ने नहटौर के किसानों से भी बातचीत की, जिन्होंने स्थानीय विधायक और भाजपा सरकार के कार्यों पर अपनी बात रखी और अपने मुद्दों को सामने रखा।स्थानीय निवासियों ने बताया कि विधायक अच्छे हैं और लोगों के बीच आते हैं। एक व्यक्ति ने आरक्षण हटाने की मांग की और कहा कि यदि आरक्षण हटता है तो वे भाजपा को वोट करेंगे, अन्यथा नहीं। एक अन्य निवासी ने भाजपा सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि उनके रिश्तेदार को मकान मिला है, और राशन कार्ड तथा किसान कार्ड भी बने हैं।नहटौर विधानसभा क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर जनता से की गई बातचीत में, स्थानीय निवासियों ने विधायक के कार्यों को लेकर बात की।