Bijnor News: लंपी से कई पशुओं की मौत, नहीं कराया टीकाकरण

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उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से जल्दी बीमार पशुओं का उपचार कराने और गांवों में मुनादी कराकर पशुओं का टीकाकरण कर उपचार करने की मांग की है। जिन पशुओं को कानों में टैग लगे हुए हैं और वे खुले में घूम रहे हैं, उन्हें पशुपालन विभाग के अधिकारी गोशाला भिजवाएं। ज्ञापन देने वालों में चौधरी कविराज सिंह, महेंद्र पाल सिंह, पदम सिंह, दीपू चौधरी, मोनू चौधरी, ओमपाल सिंह, जितेंद्र सिंह, नीतू चौधरी, योगेंद्र, आलोक कुमार, महावीर सिंह, पदम सिंह आदि शामिल रहे। उधर, फार्मासिस्ट पवन कुमार का कहना है कि पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है।पशु चिकित्सक की स्थायी तैनाती की मांगभाकियू कार्यकर्ताओं ने कहा कि अस्पताल में कई महीने से पशु चिकित्सक की तैनाती नहीं है। इस वजह से व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। कार्यकर्ताओं ने जल्द ही सीवीओ से अस्पताल में स्थायी चिकित्सक नियुक्त करने की मांग की है। चेतावनी दी है कि यदि जल्दी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।