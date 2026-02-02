फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Lawyers take to the streets over the High Court bench issue; scuffle with police at the barricades.

Bijnor News: हाईकोर्ट बेंच को लेकर सड़क पर उतरे अधिवक्ता, बैरिकेडिंग पर पुलिस से नाेकझोंक

Thu, 15 Oct 2026 01:38 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
Lawyers take to the streets over the High Court bench issue; scuffle with police at the barricades.
बिजनौर कलक्ट्रेट में ज्ञापन देने जा रहे वकीलों को नुमाइश ग्राउंड चौराहे पर लगी बैरीकेड पर रोकती - फोटो : Archive
-नुमाइश ग्राउंड से बेरिकेडिंग तोड़ते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे अधिवक्ता, दिया ज्ञापन
विज्ञापन

-नुमाइश ग्राउंड और सपा कार्यालय के पास पुलिस ने लगा रखी थी बेरिकेडिंग
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। अधिवक्ता प्रदर्शन करते हुए कलक्ट्रेट जा रहे थे। नुमाइश ग्राउंड पर लगी बैरिकेडिंग पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान अधिवक्ताओं और पुलिस में नोंकझोंक हुई। काफी हंगामे के बाद अधिवक्ता बैरिकेड को हटाकर आगे बढ़े। कलक्ट्रेट के बीच में सपा कार्यालय के पास भी पुलिस ने दूसरी बैरिकेडिंग पर भी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वहां पहुंचे एसडीएम से वार्ता के बाद अधिवक्ताओं को कलक्ट्रेट जाने दिया। यहां उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपा।

बिजनौर में जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ता सड़क पर उतर आए और न्याय यात्रा निकालकर अपनी आवाज उठाई। अधिवक्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार से इस लंबे समय से चली आ रही मांग पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बेंच नहीं तो वोट नहीं का नारा भी दिया। जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना केवल अधिवक्ताओं का मुद्दा नहीं, बल्कि यह आम जनता का मुद्दा है। इससे लोगों को सस्ता न्याय मिलेगा।
विज्ञापन

अधिवक्ताओं ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग करीब 50 वर्षों से उठाई जा रही है। इतने लंबे समय बाद भी मांग पूरी नहीं होने से अधिवक्ताओं और आम जनता में नाराजगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित होने के कारण लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच बनने से इस क्षेत्र के वादकारियों को अपने मुकदमों की पैरवी करने में सुविधा मिलेगी। न्याय यात्रा में बार एसोसिएशन महासचिव मनोज सेठी, अधिवक्ता राजेंद्र टिकैत, राजीव चौहान, संजय शर्मा, शुभम चौधरी, आशीष तोमर, मोहित मलिक, कविता चौधरी, वंदना आजाद, पूर्व सचिव रामेंद्र सिंह, आसिफ हुसैन आदि मौजूद रहे।

बिजनौर कलक्ट्रेट में ज्ञापन देने जा रहे वकीलों को नुमाइश ग्राउंड चौराहे पर लगी बैरीकेड पर रोकती

बिजनौर कलक्ट्रेट में ज्ञापन देने जा रहे वकीलों को नुमाइश ग्राउंड चौराहे पर लगी बैरीकेड पर रोकती- फोटो : Archive

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed