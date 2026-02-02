फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Four arrested for targeting vehicles with outstanding installments to extort money.

Bijnor News: किस्त बकाया वाले वाहनों को निशाना बनाकर करते थे वसूली, चार गिरफ्तार

Thu, 15 Oct 2026 01:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Four arrested for targeting vehicles with outstanding installments to extort money.
फाइनेंस किस्त बकाया होने पर वाहन स्वामियों को ठगने वाले गिरफ्तार आरोपी। स्रोत पुलिस
-रेपो ऐप से जुटाते थे वाहनों की जानकारी, रुपये नहीं देने पर छीन लेते थे बाइक
विज्ञापन

- लूटी गई बाइक बरामद, हरिद्वार में जमा कराते थे छीने गए वाहन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। फाइनेंस की किस्त बकाया होने पर रेपा एप के जरिए जानकारी जुटाकर वाहन मालिकों को धमकाकर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। एसओजी, सर्विलांस और नगीना पुलिस की संयुक्त टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

प्रेसवार्ता करते हुए एसपी देहात गौतम राय ने बताया कि नगीना के मोहल्ला चिप्पीपाड़ा निवासी खालिद ने मंगलवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि नगीना के मोहल्ला सैय्यबाड़ा निवासी बिप्पू उर्फ सेठी, मुरादाबाद निवासी अनुराग और दो अज्ञात लोगों ने रास्ता रोक लिया। उन्होंने बाइक के बदले 56 हजार रुपये मांगे। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए 5,500 रुपये नकद व बाइक छीनकर फरार हो गए।
विज्ञापन

जांच में नगीना के कस्बा कोटरा निवासी पुष्पेंद्र, नजीबाबाद के सिंकरदपुर बसी निवासी आकाश का नाम भी सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर बाइक बरामद की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे रेपो एप के जरिए फाइनेंस की किस्तें बकाया होने वाले वाहन स्वामियों की जानकारी जुटाते थे। इसके बाद वाहन मालिकों को गाड़ी ले जाने की धमकी देकर पैसे वसूलते थे। रकम नहीं मिलने पर वाहन छीनकर हरिद्वार स्थित अजय एसोसिएट्स में जमा करते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed