Bijnor News: जैन धर्मावलंबियों ने श्रद्धापूर्वक क्षमावाणी पर्व मनाया

विज्ञापन

फोटोधामपुर। जैन समाज के दस दिवसीय दशलक्षण पर्व का शनिवार रात शुभम मंडप में भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षमावाणी पर्व भी मनाया गया।यह पर्व मोहल्ला गुजरातियान स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर और श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बीते दस दिनों से चल रहा था। जैन मिलन युगल ने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री पंकज जैन को समाज रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय संयोजक सीमा जैन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय जैन को भी समाज रत्न की उपाधि दी गई। जैन धर्म प्रचारक प्रदीप कुमार जैन शास्त्री को आध्यात्मिक क्षेत्र की विशिष्टतम विभूति के सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में जैन समाज के बच्चों और महिलाओं ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया।कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। पलक जैन, अद्विक जैन, मोक्ष जैन और मोक्षिता जैन ने इसमें भाग लिया। ईशानी जैन, आन्या जैन, प्रिषा जैन और पाखी जैन भी शामिल थीं। कुंज जैन और तनुष जैन सहित बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने सहभागिता की।