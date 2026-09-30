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Bijnor News: इकड़ा नदी में उफान, आबादी क्षेत्र में सड़कें बनी नहर

Wed, 30 Sep 2026 01:51 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:51 AM IST
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Ikra River in spate, roads in populated areas become canals
धामपुर में सेंट मैरीस स्कूल मार्ग पर जलभराव के कारण पसरा सन्नाटा स्रोत संवाद
धामपुर। क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश के बाद इकड़ा नदी उफान पर आ गई है। नगर के बीचों-बीच से निकली इकड़ा नदी का पानी आबादी क्षेत्र में सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि उन्होंने समय से पहले नदी का अतिक्रमण और अवैध कब्जों से मुक्त कराने की मांग की थी लेकिन प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। जिसका नुकसान लोगों को उठाने को विवश होना पड़ रहा है।
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नगर के मोहल्ला बाड़वान, इंदिरा नगर, स्टेट बैंक कॉलोनी, पुराना धामपुर में सड़कें जलमग्न हैं। सेंट मैरीज स्कूल मार्ग पर इकड़ा की पुलिया के दोनों ओर लगभग एक फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। जलभराव अधिक होने से लोगों ने इस मार्ग पर आवागमन बंद कर दिया है। मार्ग सुनसान पड़ा होने के कारण स्थानीय दुकानदारों के कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। स्टेट बैंक कॉलोनी की गलियों में नहरों की तरह पानी बह रहा है। पानी भरने से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं।
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स्थानीय निवासी लाखन सैनी, किशोर, राजपाल आदि का कहना है कि बारिश के बाद भी कई दिनों से इकड़ा नदी का पानी सड़कों पर भरा रहता है। पहले बारिश के समय पानी भरता था और कुछ समय के बाद उतर जाता था। लेकिन पिछले दो सालों से स्थिति खराब हो गई है। बारिश रुकने के बाद भी कई दिनों से गलियों में पानी भरा रहता है। स्थानीय लोगों ने समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। उधर हाईवे 74 पर बारिश रुक जाने के बाद गहरे गड्ढे हो गए हैं। मूर्ति अल्ट्रासाउंड के सामने पानी की निकासी न होने से हाईवे 74 तालाब में तब्दील हो गया है। गड्ढों में गिरने से लोग चोटिल हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि जल्द ही मार्ग की मरम्मत कराई जाएगी।
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