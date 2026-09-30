Bijnor News: इकड़ा नदी में उफान, आबादी क्षेत्र में सड़कें बनी नहर

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नगर के मोहल्ला बाड़वान, इंदिरा नगर, स्टेट बैंक कॉलोनी, पुराना धामपुर में सड़कें जलमग्न हैं। सेंट मैरीज स्कूल मार्ग पर इकड़ा की पुलिया के दोनों ओर लगभग एक फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। जलभराव अधिक होने से लोगों ने इस मार्ग पर आवागमन बंद कर दिया है। मार्ग सुनसान पड़ा होने के कारण स्थानीय दुकानदारों के कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। स्टेट बैंक कॉलोनी की गलियों में नहरों की तरह पानी बह रहा है। पानी भरने से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं।स्थानीय निवासी लाखन सैनी, किशोर, राजपाल आदि का कहना है कि बारिश के बाद भी कई दिनों से इकड़ा नदी का पानी सड़कों पर भरा रहता है। पहले बारिश के समय पानी भरता था और कुछ समय के बाद उतर जाता था। लेकिन पिछले दो सालों से स्थिति खराब हो गई है। बारिश रुकने के बाद भी कई दिनों से गलियों में पानी भरा रहता है। स्थानीय लोगों ने समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। उधर हाईवे 74 पर बारिश रुक जाने के बाद गहरे गड्ढे हो गए हैं। मूर्ति अल्ट्रासाउंड के सामने पानी की निकासी न होने से हाईवे 74 तालाब में तब्दील हो गया है। गड्ढों में गिरने से लोग चोटिल हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि जल्द ही मार्ग की मरम्मत कराई जाएगी।