फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Grandfather riding a bike dies after being hit by a dumper, grandson and granddaughter injured

Bijnor News: डंपर की टक्कर से बाइक सवार दादा की मौत, पौत्र-पौत्री घायल

Wed, 30 Sep 2026 01:15 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Grandfather riding a bike dies after being hit by a dumper, grandson and granddaughter injured
बिजनौर। पौत्र व पौत्री को बिजनौर सेंट मेरी स्कूल ले घर ले जा रहे बाइक सवार मंडावर थाने के गांव मानशाहपुर 52 वर्षीय ओंकार सिंह की डंपर की टक्कर लगने से मंगलवार को मौत हो गई। हादसे में दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन

गांव मानशाहपुर निवासी 52 वर्षीय ओंकार सिंह के बेटे का चंदक में मेडिकल स्टोर है। उनकी आठ साल की पौत्री अशवी व पांच साल का पौत्र अवि सेंट मेरी स्कूल में पढ़ते हैं। मंगलवार सुबह दोनों बच्चों की परीक्षा थी। करीब दस बजे ओंकार सिंह दोनों को स्कूल से लेकर बाइक से घर जा रहे थे। रावली तटबंध पर पानी होने की वजह से वह मंडावर रोड होते हुए हमीदपुर संपर्क मार्ग से घर पहुंचते। मंडावर रोड होते हुए गांव जमालपुर पठानी पहुंचे तो बिजनौर की ओर से आए खाली डंपर ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ओंकार सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चे घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शव को पोस्टमाटम के लिए भेज दिया गया। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव का बैराज गंगा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। ओंकार सिंह ने हेलमेट पहना था। अशवी की हालत गंभीर होने के चलते उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि घटना के संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन

दोपहिया वाहन चालकों को दिए जाएंगे हेलमेट
एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि हादसे को रोकने के लिए पुलिस प्रयासरत है। वाहन चालकों को जागरूक किया जाएगा। चेकिंग प्वाइंट पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की व्यवस्था रहेगी। कुछ दिनों के लिए चालान की जगह हेलमेट दिया जाएगा। नियम तोड़ने पर एक हजार के लगभग चालान होता है। उसकी जगह आठ सौ रुपये के लगभग का हेलमेट दिलवाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed