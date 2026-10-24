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Bijnor News: शहीद एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

Sat, 24 Oct 2026 02:15 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:15 AM IST
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Fire breaks out in sleeper coach of Shaheed Express, causing panic among passengers
नगीना रेलवे फाटक के पास शहीद एक्सप्रेस के एसी कोच में आग बुझाता टीम और बाहर खड़े यात्री। संवाद - फोटो : shiv tripathi
नगीना। नगीना रेलवे स्टेशन से शहीद एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में अचानक आग लगने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। घटना शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे की है।
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नगीना रेलवे स्टेशन से पहले कोतवाली रेलवे फाटक के पास ट्रेन के कोच से धुआं उठता देख यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान एस-6 कोच को पूरी तरह खाली करा लिया गया।
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शुक्रवार को शहीद एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में धुआं निकलता देख यात्रियों ने तत्काल चेन पुलिंग कर ट्रेन को रुकवा दिया। इसके बाद कोच में सवार यात्रियों को बाहर निकाला गया। देखते ही देखते पूरे कोच में धुआं फैल गया। यात्रियों का दावा है कि कोच में लगे अग्निशमन उपकरण जरूरत पड़ने पर नहीं खुल पाए। ऐसे में आग बुझाने को लेकर परेशानी हुई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे से अधिक समय तक मशक्कत कर आग पर काबू पाया। इस दौरान ट्रेन रेलवे फाटक पर खड़ी रही।
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प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि कोच में लगे चार्जिंग पॉइंट से चिंगारी निकलने के कारण आग लगी। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।


सीओ राजेश सोलंकी ने बताया कि ट्रेन के कोच में आग लगने की सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचने तक दमकल कर्मी आग पर काबू पा चुके थे। घटना के बाद यात्रियों में आगे की यात्रा को लेकर चिंता बनी रही।

नगीना रेलवे फाटक के पास शहीद एक्सप्रेस के एसी कोच में आग बुझाता टीम और बाहर खड़े यात्री। संवाद

नगीना रेलवे फाटक के पास शहीद एक्सप्रेस के एसी कोच में आग बुझाता टीम और बाहर खड़े यात्री। संवाद- फोटो : shiv tripathi

नगीना रेलवे फाटक के पास शहीद एक्सप्रेस के एसी कोच में आग बुझाता टीम और बाहर खड़े यात्री। संवाद

नगीना रेलवे फाटक के पास शहीद एक्सप्रेस के एसी कोच में आग बुझाता टीम और बाहर खड़े यात्री। संवाद- फोटो : shiv tripathi

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