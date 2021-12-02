Bijnor News: मीरपुर घासी में पिंजरे में कैद हुई मादा गुलदार

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गांव मीरपुर घासी में करीब एक माह से लगातार गुलदार शावकों के साथ दिखाई दे रहा था। वन विभाग ने तीन अगस्त को गांव मीरपुर घासी निवासी दीपू शर्मा के घर के पास पिंजरा लगाया था। बुधवार रात करीब 10 बजे गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। सूचना पर वन दरोगा सतबीर सिंह अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और पिंजरे सहित गुलदार को पीली डैम स्थित वन चौकी ले गए। नगीना रेंजर प्रदीप शर्मा ने बताया कि गुलदार की उम्र लगभग दो से तीन वर्ष है। उच्चाधिकारियों के आदेश पर उसे छोड़ा जाएगा।फतेहपुर धारा में एक घर में घुसा किंग कोबराअफजलगढ़/ रेहड़। गांव फतेहपुर धारा में निवासी जगदीश सिंह के घर में बुधवार देर शाम करीब 13 फीट लंबा किंग कोबरा घुस गया। घर के अंदर सांप को देख परिजनों में दहशत फैल गई। परिवार के लोगों ने तुरंत अमानगढ़ वन रेंज को सूचना दी। रेंज अधिकारी अंकिता किशोर ने बताया कि यह दुर्लभ प्रजाति का सांप है और इसकी लंबाई लगभग 13 फीट है। रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित रूप से अमानगढ़ रेंज के कंपार्टमेंट नंबर-6 के घने जंगल में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू टीम में वन दरोगा फूल सिंह सैनी के साथ दैनिक वन श्रमिक मनोज कुमार, दीपक कुमार, घनश्याम और रोहित कुमार शामिल रहे।