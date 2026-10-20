Bijnor News: नजीबाबाद में यातायात प्लान से चलेंगे ई-रिक्शा, खाका तैयार

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बिजनौर में जाम के हालात से निपटने के लिए ई रिक्शा के रूट तय कर दिए गए हैं। अब नजीबाबाद में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी। फिलहाल नजीबाबाद में यातायात पुलिस की ओर से ई-रिक्शा की गणना कराई जा रही है। ताकि यह पता चल सके कि कितने ई-रिक्शा नजीबाबाद शहर में दिन-रात दौड़ते हैं। इसके ई-रिक्शा के लिए रूट तैयार किए जाएंगे।बता दें कि पिछले दिनों एसपी केके बिश्नोई थाना नजीबाबाद गए थे, बीच बाजार होकर निकलने में एसपी का काफिला जाम से जूझा। जिस पर एसपी ने यातायात पुलिस को ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में यातायात पुलिस ने ई रिक्शा की गणना का काम चालू कर दिया गया है। शहर की सड़कों को दो जोन में विभाजित करने का खाका बन रहा है।मुख्य सड़क पर रहेगी पाबंदीरेलवे स्टेशन से सुराही बाजार, कल्लूगंज और चौक बाजार होते हुए नगर पालिका और थाने तक जाने वाली सड़क पर ई-रिक्शा नहीं दौड़ेंगे। क्योंकि इस सड़क पर बाइक से भी निकलना मुश्किल रहता है। पैदल चलना भी मुश्किल होता है। ऐसे में दूसरी सड़कों के जरिये चौक बाजार वाली सड़क के चौराहों से निकलने की अनुमति रहेगी।नजीबाबाद में ई-रिक्शा की भरमार है जबकि सड़कों की चौड़ाई कम है। इस वजह से जाम के हालात रहते हैं। लोगों की आवाजाही आसानी से हो सके, इसके लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। ....केके बिश्नोई, एसपी बिजनौर