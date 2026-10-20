बिजनौर: रामलीला देखकर लौट रहे कक्षा 11 के छात्र की मौत, टाटा मैजिक से टकराई बाइक, इकलौता बेटा था सत्यम

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मंडावली थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर सैद उर्फ नयागांव में सोमवार रात दर्दनाक सड़क हादसे ने एक मां की दुनिया उजाड़ दी। रामलीला देखकर बाइक से खुशी-खुशी घर लौट रहे 15 वर्षीय छात्र सत्यम की मौत हो गई, जबकि उसका साथी दीपांशु गंभीर रूप से घायल हो गया।

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यह हादसा तब हुआ जब सोमवार की रात गांव के पास ब्रेड से भरे एक छोटे हाथी वाहन से बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार नांगल सोती इंटर कॉलेज का कक्षा 11 का छात्र सत्यम पुत्र नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते ही उनकी सांसें थम गईं। पीछे बैठा उनका साथी दीपांशु पुत्र जितेंद्र (14) भी घायल हो गया।



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सत्यम अपने माता-पिता का इकलौता चिराग था। तीन साल पहले उसके पिता का साया सिर से उठ चुका था। सत्यम अपनी दो बड़ी बहनों का इकलौता भाई था। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां लता देवी बेसुध हो गईं। घर में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम पसर गया।

