बिजनौर: रामलीला देखकर लौट रहे कक्षा 11 के छात्र की मौत, टाटा मैजिक से टकराई बाइक, इकलौता बेटा था सत्यम
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 20 Oct 2026 01:01 PM IST
सार
नया गांव निवासी सत्यम अपने साथी दीपांशु के साथ रामलीला देखकर लौट रहा था। गांव के पास ही हादसा हो गया। सत्यम के पिता की तीन साल पहले मौत हो गई थी। वह दो बहनों का इकलौता भाई था।
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विस्तार
मंडावली थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर सैद उर्फ नयागांव में सोमवार रात दर्दनाक सड़क हादसे ने एक मां की दुनिया उजाड़ दी। रामलीला देखकर बाइक से खुशी-खुशी घर लौट रहे 15 वर्षीय छात्र सत्यम की मौत हो गई, जबकि उसका साथी दीपांशु गंभीर रूप से घायल हो गया।
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यह हादसा तब हुआ जब सोमवार की रात गांव के पास ब्रेड से भरे एक छोटे हाथी वाहन से बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार नांगल सोती इंटर कॉलेज का कक्षा 11 का छात्र सत्यम पुत्र नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते ही उनकी सांसें थम गईं। पीछे बैठा उनका साथी दीपांशु पुत्र जितेंद्र (14) भी घायल हो गया।
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सत्यम अपने माता-पिता का इकलौता चिराग था। तीन साल पहले उसके पिता का साया सिर से उठ चुका था। सत्यम अपनी दो बड़ी बहनों का इकलौता भाई था। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां लता देवी बेसुध हो गईं। घर में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम पसर गया।
पुलिस ने शव को रात में ही पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है।
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