Bijnor News: तेरहवीं पर ब्रह्मभोज बंद, घाट पर लड्डू बांटने पर भी रोक

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बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के दौरान घाट पर लड्डू बांटने और शराब का सेवन करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा तेरहवीं पर ब्रह्मभोज नहीं किया जाएगा। केवल रस्म पगड़ी के समय ही लोग शामिल होंगे। वहीं, बगलामुखियों को अधिकतम 1100 रुपये देने की सीमा तय की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 5100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि समाज में सुधार लाने और फिजूलखर्ची रोकने के लिए सभी को इन निर्णयों का पालन करना चाहिए। इस दौरान धर्मवीर सिंह, नरेंद्र सिंह, हिमांशु राठी, विकास कुमार, सिविल चौधरी, सुभाष कुमार, नरदेव सिंह, संजीव कुमार, शगुन कुमार, आकाश कुमार और सतेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।

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नहटौर। ग्राम पंचायत खजूरा जट स्थित पंचायतघर में रविवार को सर्व समाज की बैठक हुई। इसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से मृत्यु के बाद होने वाली कुछ परंपराओं में बदलाव करने का निर्णय लिया गया।