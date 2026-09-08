Bijnor News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर बालक की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीकिरतपुर। गांव फजलपुर हबीब उर्फ बड़ी ज्वाली में सोमवार सुबह हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से 10 वर्षीय अनस की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने बालक के शव को लेकर नजीबाबाद बिजलीघर पर हंगामा किया। उन्होंने विद्युत लाइन हटवाने और मुआवजे की मांग की।अनस अपने घर की छत पर गया था, जहां ममटी के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत विद्युत आपूर्ति बंद कराई और बालक को तारों से अलग किया। परिवार में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के बीच से गुजर रही इस हाईटेंशन लाइन को हटाने के लिए विद्युत निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई थी। उन्होंने कहा कि समय रहते कार्रवाई होती तो यह हादसा टल सकता था। कई स्थानों पर तो विद्युत तार छतों को छू रहे हैं।हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण बालक के शव को लेकर आदर्श नगर नजीबाबाद स्थित विद्युत उपकेंद्र पहुंचे। उन्होंने बिजलीघर परिसर में शव रखकर लाइन हटाने की मांग की। सीओ नजीबाबाद सुनील कुमार ने बताया कि बिजली के करंट से बालक की मौत हुई है। उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।