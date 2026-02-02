Bijnor News: ट्रैक्टर-ट्राली से टकराई बाइक, एक युवक की मौत, दो गंभीर घायल

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पुलिस के अनुसार, तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव अलीपुरा जट से दूसरे गांव बिजाहेड़ी की ओर जा रहे थे। अंधेरा होने के कारण बाइक सवार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्राॅली को देख नहीं पाए और उनकी बाइक उससे टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रिहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कलीम और आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए भिजवाया। पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश सोलंकी ने बताया कि हादसे में एक युवक की मौत हुई है और दो घायल हुए हैं। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।

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नगीना। नगीना-अकबराबाद मार्ग पर गांव अलीपुरा जट के पास बुधवार रात करीब सात बजे सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्राॅली से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार करीब 18 वर्षीय रिहान की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 17 वर्षीय कलीम और 18 वर्षीय आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए बिजनौर रेफर किया गया है।