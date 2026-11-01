बिजनौर: करवाचौथ मनाने गांव आया सिपाही दंपती, घर में करंट लगने से पति की मौत, पत्नी-बच्चों का बुरा हाल

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जिस पति की लंबी उम्र की कामना के लिए पत्नी ने करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा था, उसे क्या पता था कि दो दिन बाद ही उसकी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। जिस घर में करवाचौथ की खुशियां थीं, वहां अब चीख-पुकार और मातम पसरा है। पति की मौत से पत्नी वर्षा रानी और परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, पांच साल की मासूम बेटी और तीन साल के बेटे को अभी यह भी एहसास नहीं कि उनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है।

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ग्राम धर्मूवाला निवासी किसान प्रभु सिंह के 34 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार पाल संभल जनपद के थाना बहजोई में पुलिसकर्मी के पद पर तैनात थे। वर्ष 2016 में पुलिस विभाग में भर्ती हुए राहुल की तैनाती डायल 112 में थी। उनकी पत्नी वर्षा रानी भी पुलिस विभाग में सिपाही हैं और दोनों की तैनाती थाना बहजोई में ही है।



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राहुल कुमार अपनी पत्नी के साथ 25 अक्तूबर को करवाचौथ का पर्व मनाने गांव आए थे। दोनों को रविवार को छुट्टी पूरी होने के बाद वापस बहजोई पहुंचकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। परिवार में त्योहार की खुशियां थीं और पत्नी ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर ईश्वर से सलामती की दुआ मांगी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि खुशियों का यह माहौल इतनी जल्दी मातम में बदल जाएगा।



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