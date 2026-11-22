टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक चला रहे आकाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा वासु घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया। सूचना पर परिजनों में शोक व्याप्त है। आकाश की शादी छह माह पहले ही हुई थी। आकाश की मौत से उसकी पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार को कब्जे में ले लिया है। सीओ देश दीपक ने बताया कि मृतक के पिता प्रेम सिंह की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस टीम आरोपी चालक की तलाश कर रही है।