बिजनौर: भांजी की शादी में जा रहे बाइक सवार युवक की मौत, भाई घायल, कार ने मारी टक्कर; छह माह पहले हुई थी शादी
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 22 Nov 2026 05:54 PM IST
सार
जिले के तंगरोली निवासी आकाश अपने फुफेरे भाई वासु के साथ बाइक पर सवार होकर दबथला गांव जा रहा था। नूरपुर-नहटौर मार्ग पर गांव मंडौरा स्थित इंटर कॉलेज के पास हादसा हो गया। आकाश की मौत हो गई।
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विस्तार
नूरपुर-नहटौर मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक सवार आकाश (25) की मौत हो गई, जबकि उसका फुफेरा भाई वासु घायल हो गया। आकाश अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए जा रहा था। युवक की मौत से शादी की खुशियां भी मातम में बदल गईं।
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तंगरोली निवासी आकाश शनिवार सुबह अपनी भांजी की शादी में भात देने के लिए दबथला गया था। भात देने के बाद दोपहर बाद किसी काम से घर लौट आया था। इसके बाद शनिवार देर शाम फिर से शादी समारोह में गांव दबथला जाने के लिए घर से निकला। रात करीब साढ़े नौ बजे नहटौर मार्ग पर गांव मंडौरा स्थित इंटर कॉलेज के पास पहुंचा तो सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी।
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टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक चला रहे आकाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा वासु घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया। सूचना पर परिजनों में शोक व्याप्त है। आकाश की शादी छह माह पहले ही हुई थी। आकाश की मौत से उसकी पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार को कब्जे में ले लिया है। सीओ देश दीपक ने बताया कि मृतक के पिता प्रेम सिंह की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस टीम आरोपी चालक की तलाश कर रही है।
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