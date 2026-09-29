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बिजनौर: पांच लाख में बेच दिया 15 दिन का बच्चा, मां-बाप, खरीदार महिला, दाई और दो झोलाछाप गिरफ्तार

Tue, 29 Sep 2026 05:29 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 29 Sep 2026 05:29 PM IST
सार

मानव तस्करी: गांव नैनपुरा निवासी शबनम और उसके पति फरमान ने अपना नवजात बच्चा दो लाख रुपये में बेच दिया। तीन दलालों ने बच्चे को आगे पांच लाख में बेच दिया। रिश्तेदारों ने पुलिस से शिकायत की तो मामला खुल गया। 

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Bijnor: 15-day-old baby sold for ₹5 lakh; parents, female buyer, midwife, and two quacks arrested.
गिरफ्तार पांचों आरोपी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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15 दिन के नवजात बच्चे को पांच लाख रुपये में बेच दिया गया। खरीद फरोख्त का भेद खुलने पर 14 माह के बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले में बच्चे के माता-पिता, दो अप्रशिक्षित चिकित्सक, दाई और बच्चे को खरीदने वाली महिला समेत छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अप्रशिक्षित महिला चिकित्सक की गिरफ्तारी होना बाकी है।
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एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि गांव नैनपुरा निवासी शबनम पत्नी फरमान ने नगीना के अस्पताल में जुड़वा बच्चों एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया था। 15 दिन के बाद ही 28 अगस्त 2025 को दंपती ने दो लाख रुपये लेकर गांव की दाई के माध्यम से बेटे को अप्रशिक्षित चिकित्सक जितेंद्र कुमार उर्फ विक्की, कपिल उर्फ राजवीर और शिवानी को दे दिया। इन्होंने हरिद्वार निवासी निसंतान दंपती को पांच लाख रुपये में बच्चा बेच दिया गया। 
 
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रकम का लेनदेन नगीना के रोनक अस्पताल में हुआ, जबकि बच्चा पीयूष अस्पताल में दंपती के हवाले किया गया। दलाल की भूमिका में रहे तीनों आरोपियों ने एक-एक लाख रुपये रख लिए। कुछ दिन बाद दंपती को पता चला कि बच्चे को आगे ज्यादा रकम में बेचा गया है, जिस पर उन्होंने शिकायत की धमकी दी। चुप कराने के लिए अप्रशिक्षित चिकित्सकों ने डेढ़ लाख रुपये और दे दिए थे। मगर मामला खुलने पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी। एएसपी देहात गौतम राय ने बताया कि यह भी जांच की जा रही है कि उक्त अस्पतालों में पहले भी बच्चों की खरीद फरोख्त हुई है या नहीं।
 
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हिंदू परिवार में जाने पर हुआ कष्ट
बच्चे के माता पिता डेढ़ लाख रुपये और मिलने पर चुप हो गए थे। मगर परिवार और रिश्तेदारों को यह पता चल गया कि बच्चा बच्चे परिवार को बेचा गया है। ऐसे में उन्हें कष्ट हुआ। जिसके चलते बच्चे के मामा ताजुद्दीन निवासी भूरापुर ने एसपी से शिकायत की। शिकायत में मामला सही मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया गया।
 

आर्थिक तंगी के चलते दंपती ने बेचा बच्चा
शबनम की फरमान से दूसरी शादी है। सके चार बच्चे पहले से ही थे, जबकि अगस्त 2025 में शबनम ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि उक्त दंपती आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। शुरुआत में गांव की दाई शफीकन को पालन पोषण के लिए देने की बात कही थी। बाद में बच्चे को बेच दिया गया।
 

ये आरोपी हुए गिरफ्तार
जितेंद्र कुमार उर्फ विक्की निवासी नंदपुर नगीना (अप्रशिक्षित चिकित्सक)
कपिल उर्फ राजवीर निवासी नंदपुर नगीना (अप्रशिक्षित चिकित्सक)
फरमान निवासी नैनपुरा नगीना (पिता)
शफीकन निवासी नैनपुरा (दाई)
शबनम निवासी नैनपुरा (मां)
सलोचना निवासी बहादुर सैफी थाना बहादराबाद हरिद्वार (खरीदने वाली महिला)
 

इन धाराओं में दर्ज हुई प्राथमिकी
बच्चा बेचने के मामले में अपहरण, धमकी, 14 साल से कम उम्र के बच्चे का परित्याग, मानव तस्करी की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही किशोर न्याय अधिनियम की धारा 80/81 को भी शामिल किया गया है।
 

संचालित हो रहे चार अस्पताल और दो होटल
पकड़े गए दोनों अप्रशिक्षित चिकित्सक आपस में सगे भाई हैं। इनके दो अस्पताल गांव नंदपुर और दो अस्पताल नगीना में संचालित हो रहे हैं। इनके एक अस्पताल पर पिछले साल सील भी लगी थी, मगर बाद में उसे फिर से संचालित कर लिया गया। अस्पतालों का न पंजीकरण न ही चिकित्सकों के पास डिग्री है। जितेंद्र की पत्नी शिवानी भी खुद को डॉक्टर बताती है। इनके नगीना में ही दो होटल संचालित हो रहे हैं। इन होटल का सराय एक्ट में पंजीरण होने की भी जांच की जाएगी।

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