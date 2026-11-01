फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Another medical store operator caught for buying and selling narcotic pills

Bijnor News: नशीली गोलियों की खरीद फरोख्त में एक और मेडिकल स्टोर संचालक पकड़ा

Sun, 01 Nov 2026 02:13 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Another medical store operator caught for buying and selling narcotic pills
बिजनौर। नशे की गोलियों के अवैध कारोबार और खरीद फरोख्त में पुलिस ने एक और मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। छह से अधिक मेडिकल स्टोर संचालक अभी पुलिस के रडार पर हैं।
विज्ञापन

शनिवार को हल्दौर पुलिस ने दारानगर गंज में स्थित हंस मेडिकल स्टोर के संचालक अतुल कुमार उर्फ मोनू निवासी ग्राम निजामतपुरा को गिरफ्तार कर लिया। अतुल कुमार पर भी नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रामाडोल कैप्सूल की बिक्री और खरीद का आरोप है। बता दें कि हल्दौर पुलिस ने शुक्रवार को जौगीऔंधा निवासी हर्ष ढाका, मारुफपुर निवासी रितिक कुमार, चांदपुर निवासी सहैल और पीपली जट निवासी आयान को गिरफ्तार किया था। इनके पास से एक लाख से अधिक ट्रामाडोल कैप्सूल, नींद की गोलियां, 30 कोडिन सिरप और करीब चौदह लाख रुपये बरामद किए गए थे। इन आरोपियों के पूछताछ के आधार पर हल्दौर पुलिस ने पांचवें आरोपी अतुल कुमार को भी दबोच लिया।
विज्ञापन

शुक्रवार को पकड़े गए आरोपी हर्ष ढाका का हीमपुर दीपा में शिव मेडिकल स्टोर है। यह मेडिकल स्टोर थाने से महज सौ मीटर दूर है। ताज्जुब की बात यह है कि थाना हीमपुर दीपा की पुलिस अपने नजदीक के मेडिकल स्टोर पर बिक रही नशे की दवाइयों को नहीं पकड़ सकी। यह भी चर्चा है शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए एक आरोपी के पिता ने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराने का प्रयास हीमपुर दीपा थाने में किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


गिरफ्तारी के बाद भी खुला रहा मेडिकल स्टोर
शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए आरोपी हर्ष ढाका का मेडिकल स्टोर शनिवार को भी खुला रहा। इस पर कर्मचारी मौजूद थे। मेडिकल स्टोर संचालक के गिरफ्तार होने के बाद औषधि निरीक्षक ने जांच करना भी गवारा नहीं समझा। सूत्रों का दावा है कि हीमपुर दीपा में ही एक और मेडिकल स्टोर पर नशे की गोलियां बेची जाती हैं।


नशे की गोलियों के अवैध कारोबार में एक और आरोपी पकड़ा गया है, जिसका गंज में मेडिकल स्टोर है। पांच आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अभी पांच से छह संदिग्धों की तलाश की जा रही है। ...अभय कुमार पांडेय, सीओ सिटी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed