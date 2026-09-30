Bijnor News: अमेरिकी टीम ने बिंदल चीनी मिल की तकनीकी दक्षता देखी

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टीम में रॉबर्ट सेल्ज, केविन कर्रसुलक और जॉर्ज लार्टर शामिल रहे। मिल अध्यक्ष शशि गुप्ता ने राहुल चौधरी, लाभांशु दीक्षित, सत्येंद्र कुमार गिरी और पवन कुमार गुप्ता के साथ अतिथियों का स्वागत किया। भोजन के बाद टीम को केन यार्ड से लेकर चीनी उत्पादन इकाई, मिल हाउस, बॉयलिंग हाउस, डिपिथर, पावर हाउस और डिस्टिलरी यूनिट का भ्रमण कराया गया। इस दौरान अधिकारियों ने विभिन्न इकाइयों की तकनीकी कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी।टीम के सदस्यों ने मिल में स्टीम कंजम्पशन, फाइबर जनरेशन और हाउसकीपिंग व्यवस्था सहित विभिन्न तकनीकी पहलुओं के बारे में उत्सुकता से जानकारी ली। मिल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि चांगीपुर स्थित बिंदल शुगर मिल आधुनिक तकनीक पर आधारित है और न्यूनतम स्टीम कंजम्पशन तकनीक के लिए जानी जाती है। मिल प्रबंधन के अनुसार, इससे पहले जापान, ब्राजील, यमन, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के उद्यमी एवं तकनीकी दल भी बिंदल शुगर मिल का भ्रमण कर चुके हैं।