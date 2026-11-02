Bijnor News: कक्ष के रोशनदान पर दिखा सांप, परीक्षार्थियों में मची खलबली

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जानकारी के अनुसार, परीक्षा के दौरान एक कक्ष के रोशनदान पर सांप दिखाई दिया। अचानक सांप को देखकर कक्ष में बैठे परीक्षार्थी घबरा गए। शिक्षकों और कॉलेज स्टाफ ने डंडे की मदद से सांप को रोशनदान से वापस कर दिया। इस दौरान करीब तीन से चार मिनट तक परीक्षार्थियों को परेशानी हुई। इसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) और वन विभाग को भी दी गई।जिला विद्यालय निरीक्षक डीके सक्सेना ने बताया कि सांप दिखाई देने के कारण जितना समय प्रभावित हुआ, उतना अतिरिक्त समय परीक्षार्थियों को दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। वन विभाग के रेंजर महेश गौतम ने बताया कि सूचना मिलते ही वनकर्मी को केंद्र पर भेजा गया था, लेकिन तब तक सांप वहां से निकल चुका था। एहतियातन वनकर्मी को केंद्र पर तैनात किया गया।