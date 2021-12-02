फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   A contentious term complicates the issue of the former Madhya Pradesh CM's land inheritance.

Bijnor News: मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम की जमीन की विरासत में फंसाया विवादित शब्द का पेंच

Sat, 03 Oct 2026 12:09 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
A contentious term complicates the issue of the former Madhya Pradesh CM's land inheritance.
सीएम कमलनाथ ने अपने और दो बहनों की विरासत दर्ज करने के लिए किया था आवेदन
विज्ञापन

- पूर्व सीएम के मृतक पिता को बताया गया बाहरी और वारिसों के नजदीक नहीं होने की गई थी टिप्पणी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को विरासत में मिलने वाली जमीन पर तहसील प्रशासन ने भी खूब अड़ंगा लगाया। दरअसल पूर्व सीएम की ओर से खतौनी में विरासत दर्ज कराने के लिए किए गए आवेदन पर विवादित शब्द लिखकर पेंच फंसा दिया गया था। कमलनाथ के पिता के बाहरी और वारिसों के भी दूर रहने की भी टिप्पणी आवेदन पर की गई। उधर जमीन हड़पने की साजिश में शामिल लेखपाल समेत दो आरोपियों की पुलिस तलाश में लगी है।

नजीबाबाद के गांव अमीखानपुर उर्फ जट्टीवाला में पूर्व सीएम कमलनाथ के पिता महेंद्र नाथ की करीब 90 बीघा जमीन थी। गाटा संख्या 349, 375, 377 और 429 की खतौनी में महेंद्र नाथ निवासी कोलकाता का नाम दर्ज है। सात सितंबर 2004 को दिल्ली में महेंद्र नाथ की मौत हो गई थी। मौत के 22 साल बाद तक इस जमीन पर महेंद्रनाथ का नाम चलता रहा।
विज्ञापन

अब 18 मई को पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से चारों गाटा संख्या में स्थित जमीन को विरासत में दर्ज कराने के लिए आवेदन किया गया। आवेदन में कमलनाथ, बहन नीता पुरी और रीता जोशी को वारिस बताया गया। जिस पर लेखपाल ने मृतक के बाहरी और वारिसों के दूर रहने का हवाला देते हुए आवेदन को आगे बढ़ा दिया गया। साथ विवादित शब्द भी लिखा गया। इसके बाद यह आवेदन तहसीलदार की कोर्ट में पहुंचा। मगर मई से लेकर अब तक विरासत के तौर पर यह जमीन कमलनाथ और उनकी बहनों के नाम पर दर्ज नहीं हो सकी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस प्रक्रिया के बीच ही पूर्व सीएम को जमीन के संबंध में मालूम हुआ कि तहसीलदार नजीबाबाद की कोर्ट में उक्त जमीन को लेकर धर्मपाल बनाम ग्राम सभा का मुकदमा चल रहा है। जिसमें फर्जी वसीयत दाखिल की गई है। जोकि पंजीकृत भी नहीं है। साथ ही उनके पिता महेंद्र नाथ का मृत्यु प्रमाण भी दाखिल किया गया, जोकि 10 अप्रैल 2003 को नजीबाबाद से ही जारी हुआ। जबकि उनके पिता की मौत सात सितंबर 2004 को दिल्ली में हुई थी।
आरोप लगाया कि धर्मपाल सिंह, जसबिंदर सिंह ढिल्लो, विजय शंकर पांडेय निवासी नजीबाबाद और हल्का लेखपाल डेविड कुमार साजिश रचकर धोखाधड़ी करते हुए फर्जी तरीके से अपने नाम कराकर बेचना चाहते हैं। मामले में पुलिस ने धर्मपाल सिंह और विजय शंकर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जबकि अन्य दो आरोपियों की तलाश की जा रही है।


वर्जन::
जमीन के संबंध में दो आरोपियों को जेल भेजा चुका है। बाकी आरोपियों की तलाश चल रही है। विस्तृत जांच के लिए रिकॉर्ड को तलब किया गया है। - सुनील कुमार सिंह, सीओ नजीबाबाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed