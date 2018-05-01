Ïæ×ÂéÚU/SØôãUæÚUæ/ãUËÎõÚUÐ âÇ¸U·¤ ÎéƒæüÅUÙæ¥ô´ ×ð´ »æ¢ß ßæçÁÎÂéÚU ·¤è ×çãUÜæ ÂýÏæÙ âçãUÌ ¿æÚU Üô»ô´ ·¤è ×õÌ ãUô »§üÐ ÂýÏæÙ ·¤è ×õÌ âð »æ¢ß ×ð´ »× ¥õÚU »éSâð ·¤æ ×æãUõÜ ãñUÐ
ßæçÁÎÂéÚU ·ð¤ Üô»ô´ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ©UÙ·ð¤ »æ¢ß çÙßæâè ç×ŸæèÜæÜ çâ¢ãU »æ¢ß ç¹ÁÚUÂéÚU ·ð¤ ÁêçÙØÚU ãUæ§üS·ê¤Ü ×ð´ ÂýÏæÙæ¿æØü ·ð¤ ÂÎ ÂÚU ·¤æØüÚUÌ ãñ¢UÐ ç×ŸæèÜæÜ Ùð ¥ÂÙæ ÙØæ ƒæÚU Ïæ×ÂéÚU ·ð¤ Üÿ×èÙ»ÚU ×ð´ ÕÙæ ÚU¹æ ãñUÐ ¹ðÌèÕæÇ¸Uè ß ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ¥‹Ø ÂçÚUÁÙ âÖè »æ¢ß ßæçÁÎÂéÚU ×ð´ ÚUãUÌð ã¢ñUÐ çàæÿæ·¤ ç×ŸæèÜæÜ ·¤è ÂˆÙè »ýæ× Â¢¿æØÌ ßæçÁÎÂéÚU ·¤è ßÌü×æÙ ×ð´ »ýæ× ÂýÏæÙ Íè´Ð âô×ßæÚU ·¤è âéÕãU çàæÿæ·¤ ç×ŸæèÜæÜ ¥ÂÙè ÂýÏæÙ ÂˆÙè ·éé¢¤Ìè (zz) ·ð¤ âæÍ Õæ§·¤ âð »æ¢ß ßæçÁÎÂéÚU ·ð¤ çÜ° Áæ ÚUãðU ÍðÐ ÚUæSÌð ×ð´ ãUæ§ßð |y ÂÚU ÚUæÁÂéÌæÙæ ·ð¤ çÙ·¤ÅU ©UÙ·¤è Õæ§·¤ ×ð´ ÂèÀðU âð ·¢¤ÅðUÙÚU âð ÅU€·¤ÚU ×æÚU Îè, çÁââð ·é¢¤Ìè ·¤è ×õ·ð¤ ÂÚU ×õÌ ãUô »§ü, ÁÕç·¤ ç×ŸæèÜæÜ ƒææØÜ ãUô »°Ð ç×ŸæèÜæÜ ·¤ô âÚU·¤æÚUè ¥SÂÌæÜ ×ð´ ÖÌèü ·¤ÚUæØæ »Øæ ãñUÐ ƒæÅUÙæ ·¤è âê¿Ùæ ç×ÜÙð ÂÚU ÂéçÜâ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿èÐ ÂéçÜâ Ùð àæß ·¤ô ÂôSÅU×æÅüU× ·ð¤ çÜ° ÖðÁ çÎØæ ãñUÐ ©UÏÚ,U âê¿Ùæ ç×ÜÙð ÂÚU àæðÚU·¤ôÅU ÂéçÜâ Ùð âÇ¸U·¤ ãUæÎâð ·ð¤ ¥æÚUôÂè ¿æÜ·¤ ·¤ô ·¢¤ÅðUÙÚU ·ð¤ âæÍ Â·¤Ç¸U çÜØæ ãñUÐ ÕÌæØæ »Øæ ç·¤ ÁêÙ ×æãU ×ð´ ©UÙ·ð¤ ÂçÚUßæÚU ×ð´ ©UÙ·¤è Âé˜æè ·¤è àææÎè ãUôÙæ ÌØ Íæ, çÁâ·¤è ÎôÙô´ ÌñØæÚUè ×ð´ Ü»ð ÍðÐ ƒæÅUÙæ âð ÂçÚUßæÚU ×ð´ ·¤ôãUÚUæ× ×¿æ ãñUÐ ÂéçÜâ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ƒæÅUÙæ ·¤è çÚUÂôÅüU ÎÁü ·¤ÚUÙð ·ð¤ ÕæÎ ×æ×Üð ·¤è ÀUæÙÕèÙ ãUô»èÐ
»æ¢ß ÂñÁçÙØæ ×ð´ ×¿ »Øæ ·¤ôãUÚUæ×
ãUËÎõÚU/SØôãUæÚUæÐ
ÙãUÅUõÚU ÍæÙæ ÿæð˜æ ·ð¤ »æ¢ß ãU×èÎÂéÚU ©UÈü¤ ¥·¤ÕÚUÂéÚU çÙßæâè 32 âæÜ ·ð¤ ÕÜÚUæ× âñÙè ·¤è »æ¢ß ÂñÁçÙØæ¢ çÙßæâè ÚU×ðàæ âñÙè ·ð¤ ØãUæ¢ ââéÚUæÜ ãñUÐ ÕÜÚUæ× âñÙè »æ¢ß ·ð¤ ãUè 70 ßáèüØ âô×ÂæÜ ˆØæ»è ·ð¤ âæÍ Õæ§·¤ âð ¥ÂÙè ââéÚUæÜ »Øæ ÍæÐ ÚUçßßæÚU ·¤è ÚUæÌ ·¤ÚUèÕ Îô ÕÁð ÎôÙô´ Üô» Õæ§·¤ âð ¥ÂÙð ƒæÚU ßæÂâ Áæ ÚUãðU ÍðÐ ÂéçÜâ ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤U ÂñÁçÙØæ¢ ¿õÚUæãðU ß àæÚUèÈ¤ ÂéÚU ÂéçÜØæ ·ð¤ »æ¢ß Á»ÙßæÜæ çÙßæâè «¤çáÂæÜ ç·¤âè ÂæßÚU ·¤ôËãêU âð ¥ÂÙè ÕñÜ Õé‚»è âð »éÇ¸U Üð·¤ÚU ¥ÂÙð »æ¢ß ÜõÅU ÚUãUæ ÍæÐ Õé‚»è ×ð´ Õæ§·¤ ÂèÀðU âð ÅU·¤ÚUæ »§üÐ Õæ§·¤ âßæÚU ÎôÙô´ Üô» âÇ¸U·¤ ÂÚU Áæ ç»ÚðUÐ ÎôÙô¢ ·¤è ×õ·ð¤ ÂÚU ãUè ×õÌ ãUô »§üÐ ÚUæãU»èÚUô´ Ùð ãUæÎâð ·¤è âê¿Ùæ ÂéçÜâ ·¤ô ÎèÐ ÍæÙæ ÂýÖæÚUè çÙÚUèÿæ·¤ ÂéçÜâ ÕÜ ·ð¤ âæÍ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿ðÐ ÂéçÜâ Ùð àæßô¢ ·¤ôU ÂôSÅU×æÅüU× ·ð¤ çÜ° çÕÁÙõÚU çÖÁßæØæÐ ©UÏÚU, SØôãUæÚUæ ·ð¤ »æ¢ß ×ðßæÙßæÎæ çÙßæâè 45 ßáèüØ ¥×æÙÌ ¥ÂÙè ÂˆÙè ÚU§üâæ ·ð¤ âæÍ Õæ§·¤ âð °·¤ àææÎè â×æÚUôãU ×ð´ àæÚUèÈ¤ Ù»ÚU »° ÍðÐ ÚUçßßæÚU ·¤è ÎðÚU ÚUæÌ àææÎè ×ð´ çàæÚU·¤Ì ·¤ÚU·ð¤ ÎôÙô´ Õæ§·¤ âð ¥ÂÙð »æ¢ß ßæÂâ ¥æ ÚUãðU ÍðÐ ÆUæ·é¤ÚUmæÚUæ ÚUôÇU ÂÚU ÚUæ×»¢»æ ÙÎè ·ð¤ ÂéÜ ·ð¤ Âæâ Õæ§·¤ ¥õÚU ÅþU·¤ ·¤è çÖÇ¸¢UÌ ãUô »§üÐ ãUæÎâð ×ð´ ¥×æÙÌ ·¤è ƒæÅUÙæSÍÜ ÂÚU ãUè ×õÌ ãUô »§üÐ ©Uâ·¤è ÂˆÙè ÚU§üâæ ƒææØÜ ãUô »§üÐ ÎôÙô´ ·¤ô âè°¿âè Âãé¢U¿æØæ »ØæÐ ÂçÚUÁÙô´ ·¤ô ƒæÅUÙæ ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè Îè »§üÐ °â¥ô ¥çÚUã¢UÌ çâhæÍü Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÂçÚUÁÙ çÕÙæ ç·¤âè ·¤æÚüUßæ§ü ·ð¤ àæß ·¤ô ¥ÂÙð »æ¢ß Üð »°Ð
Õæ§·¤ âßæÚUô´ Ùð ÙãUè´ ÂãUÙæ Íæ ãðUÜ×ðÅU
ÕÜÚUæ× âñÙè ¥õÚU âô×ÂæÜ ˆØæ»è ãðUÜ×ðÅU ÙãUè´ ÂãUÜð ÍðÐ ÎôÙô´ ·¤è ×õÌ âð ÂçÚUÁÙô´ ×ð´ ·¤ôãUÚUæ× ×¿æ ãñÐ Õæ§·¤ âßæÚUô´ Ùð ØçÎ ãðUÜ×ðÅU ÂãUÙæ ãUôÌæ Ìô ÎôÙô´ ·¤ô çÁ¢Î»è Õ¿ â·¤Ìè ÍèÐ
Ïæ×ÂéÚU/SØôãUæÚUæ/ãUËÎõÚUÐ âÇ¸U·¤ ÎéƒæüÅUÙæ¥ô´ ×ð´ »æ¢ß ßæçÁÎÂéÚU ·¤è ×çãUÜæ ÂýÏæÙ âçãUÌ ¿æÚU Üô»ô´ ·¤è ×õÌ ãUô »§üÐ ÂýÏæÙ ·¤è ×õÌ âð »æ¢ß ×ð´ »× ¥õÚU »éSâð ·¤æ ×æãUõÜ ãñUÐ
ßæçÁÎÂéÚU ·ð¤ Üô»ô´ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ©UÙ·ð¤ »æ¢ß çÙßæâè ç×ŸæèÜæÜ çâ¢ãU »æ¢ß ç¹ÁÚUÂéÚU ·ð¤ ÁêçÙØÚU ãUæ§üS·ê¤Ü ×ð´ ÂýÏæÙæ¿æØü ·ð¤ ÂÎ ÂÚU ·¤æØüÚUÌ ãñ¢UÐ ç×ŸæèÜæÜ Ùð ¥ÂÙæ ÙØæ ƒæÚU Ïæ×ÂéÚU ·ð¤ Üÿ×èÙ»ÚU ×ð´ ÕÙæ ÚU¹æ ãñUÐ ¹ðÌèÕæÇ¸Uè ß ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ¥‹Ø ÂçÚUÁÙ âÖè »æ¢ß ßæçÁÎÂéÚU ×ð´ ÚUãUÌð ã¢ñUÐ çàæÿæ·¤ ç×ŸæèÜæÜ ·¤è ÂˆÙè »ýæ× Â¢¿æØÌ ßæçÁÎÂéÚU ·¤è ßÌü×æÙ ×ð´ »ýæ× ÂýÏæÙ Íè´Ð âô×ßæÚU ·¤è âéÕãU çàæÿæ·¤ ç×ŸæèÜæÜ ¥ÂÙè ÂýÏæÙ ÂˆÙè ·éé¢¤Ìè (zz) ·ð¤ âæÍ Õæ§·¤ âð »æ¢ß ßæçÁÎÂéÚU ·ð¤ çÜ° Áæ ÚUãðU ÍðÐ ÚUæSÌð ×ð´ ãUæ§ßð |y ÂÚU ÚUæÁÂéÌæÙæ ·ð¤ çÙ·¤ÅU ©UÙ·¤è Õæ§·¤ ×ð´ ÂèÀðU âð ·¢¤ÅðUÙÚU âð ÅU€·¤ÚU ×æÚU Îè, çÁââð ·é¢¤Ìè ·¤è ×õ·ð¤ ÂÚU ×õÌ ãUô »§ü, ÁÕç·¤ ç×ŸæèÜæÜ ƒææØÜ ãUô »°Ð ç×ŸæèÜæÜ ·¤ô âÚU·¤æÚUè ¥SÂÌæÜ ×ð´ ÖÌèü ·¤ÚUæØæ »Øæ ãñUÐ ƒæÅUÙæ ·¤è âê¿Ùæ ç×ÜÙð ÂÚU ÂéçÜâ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿èÐ ÂéçÜâ Ùð àæß ·¤ô ÂôSÅU×æÅüU× ·ð¤ çÜ° ÖðÁ çÎØæ ãñUÐ ©UÏÚ,U âê¿Ùæ ç×ÜÙð ÂÚU àæðÚU·¤ôÅU ÂéçÜâ Ùð âÇ¸U·¤ ãUæÎâð ·ð¤ ¥æÚUôÂè ¿æÜ·¤ ·¤ô ·¢¤ÅðUÙÚU ·ð¤ âæÍ Â·¤Ç¸U çÜØæ ãñUÐ ÕÌæØæ »Øæ ç·¤ ÁêÙ ×æãU ×ð´ ©UÙ·ð¤ ÂçÚUßæÚU ×ð´ ©UÙ·¤è Âé˜æè ·¤è àææÎè ãUôÙæ ÌØ Íæ, çÁâ·¤è ÎôÙô´ ÌñØæÚUè ×ð´ Ü»ð ÍðÐ ƒæÅUÙæ âð ÂçÚUßæÚU ×ð´ ·¤ôãUÚUæ× ×¿æ ãñUÐ ÂéçÜâ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ƒæÅUÙæ ·¤è çÚUÂôÅüU ÎÁü ·¤ÚUÙð ·ð¤ ÕæÎ ×æ×Üð ·¤è ÀUæÙÕèÙ ãUô»èÐ
»æ¢ß ÂñÁçÙØæ ×ð´ ×¿ »Øæ ·¤ôãUÚUæ×
ãUËÎõÚU/SØôãUæÚUæÐ
ÙãUÅUõÚU ÍæÙæ ÿæð˜æ ·ð¤ »æ¢ß ãU×èÎÂéÚU ©UÈü¤ ¥·¤ÕÚUÂéÚU çÙßæâè 32 âæÜ ·ð¤ ÕÜÚUæ× âñÙè ·¤è »æ¢ß ÂñÁçÙØæ¢ çÙßæâè ÚU×ðàæ âñÙè ·ð¤ ØãUæ¢ ââéÚUæÜ ãñUÐ ÕÜÚUæ× âñÙè »æ¢ß ·ð¤ ãUè 70 ßáèüØ âô×ÂæÜ ˆØæ»è ·ð¤ âæÍ Õæ§·¤ âð ¥ÂÙè ââéÚUæÜ »Øæ ÍæÐ ÚUçßßæÚU ·¤è ÚUæÌ ·¤ÚUèÕ Îô ÕÁð ÎôÙô´ Üô» Õæ§·¤ âð ¥ÂÙð ƒæÚU ßæÂâ Áæ ÚUãðU ÍðÐ ÂéçÜâ ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤U ÂñÁçÙØæ¢ ¿õÚUæãðU ß àæÚUèÈ¤ ÂéÚU ÂéçÜØæ ·ð¤ »æ¢ß Á»ÙßæÜæ çÙßæâè «¤çáÂæÜ ç·¤âè ÂæßÚU ·¤ôËãêU âð ¥ÂÙè ÕñÜ Õé‚»è âð »éÇ¸U Üð·¤ÚU ¥ÂÙð »æ¢ß ÜõÅU ÚUãUæ ÍæÐ Õé‚»è ×ð´ Õæ§·¤ ÂèÀðU âð ÅU·¤ÚUæ »§üÐ Õæ§·¤ âßæÚU ÎôÙô´ Üô» âÇ¸U·¤ ÂÚU Áæ ç»ÚðUÐ ÎôÙô¢ ·¤è ×õ·ð¤ ÂÚU ãUè ×õÌ ãUô »§üÐ ÚUæãU»èÚUô´ Ùð ãUæÎâð ·¤è âê¿Ùæ ÂéçÜâ ·¤ô ÎèÐ ÍæÙæ ÂýÖæÚUè çÙÚUèÿæ·¤ ÂéçÜâ ÕÜ ·ð¤ âæÍ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿ðÐ ÂéçÜâ Ùð àæßô¢ ·¤ôU ÂôSÅU×æÅüU× ·ð¤ çÜ° çÕÁÙõÚU çÖÁßæØæÐ ©UÏÚU, SØôãUæÚUæ ·ð¤ »æ¢ß ×ðßæÙßæÎæ çÙßæâè 45 ßáèüØ ¥×æÙÌ ¥ÂÙè ÂˆÙè ÚU§üâæ ·ð¤ âæÍ Õæ§·¤ âð °·¤ àææÎè â×æÚUôãU ×ð´ àæÚUèÈ¤ Ù»ÚU »° ÍðÐ ÚUçßßæÚU ·¤è ÎðÚU ÚUæÌ àææÎè ×ð´ çàæÚU·¤Ì ·¤ÚU·ð¤ ÎôÙô´ Õæ§·¤ âð ¥ÂÙð »æ¢ß ßæÂâ ¥æ ÚUãðU ÍðÐ ÆUæ·é¤ÚUmæÚUæ ÚUôÇU ÂÚU ÚUæ×»¢»æ ÙÎè ·ð¤ ÂéÜ ·ð¤ Âæâ Õæ§·¤ ¥õÚU ÅþU·¤ ·¤è çÖÇ¸¢UÌ ãUô »§üÐ ãUæÎâð ×ð´ ¥×æÙÌ ·¤è ƒæÅUÙæSÍÜ ÂÚU ãUè ×õÌ ãUô »§üÐ ©Uâ·¤è ÂˆÙè ÚU§üâæ ƒææØÜ ãUô »§üÐ ÎôÙô´ ·¤ô âè°¿âè Âãé¢U¿æØæ »ØæÐ ÂçÚUÁÙô´ ·¤ô ƒæÅUÙæ ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè Îè »§üÐ °â¥ô ¥çÚUã¢UÌ çâhæÍü Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÂçÚUÁÙ çÕÙæ ç·¤âè ·¤æÚüUßæ§ü ·ð¤ àæß ·¤ô ¥ÂÙð »æ¢ß Üð »°Ð
Õæ§·¤ âßæÚUô´ Ùð ÙãUè´ ÂãUÙæ Íæ ãðUÜ×ðÅU
ÕÜÚUæ× âñÙè ¥õÚU âô×ÂæÜ ˆØæ»è ãðUÜ×ðÅU ÙãUè´ ÂãUÜð ÍðÐ ÎôÙô´ ·¤è ×õÌ âð ÂçÚUÁÙô´ ×ð´ ·¤ôãUÚUæ× ×¿æ ãñÐ Õæ§·¤ âßæÚUô´ Ùð ØçÎ ãðUÜ×ðÅU ÂãUÙæ ãUôÌæ Ìô ÎôÙô´ ·¤ô çÁ¢Î»è Õ¿ â·¤Ìè ÍèÐ