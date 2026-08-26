Bijnor News: ट्रेन की चपेट में आने से 15 वर्षीय किशोर की मौत
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:44 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:44 AM IST
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स्योहारा। मंगलवार सुबह रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला बिजनौर भेज दिया। पुलिस के अनुसार मोहल्ला चकमहदूद सानी निवासी हुजफा पुत्र कारी महमूद मानसिक रूप से कमजोर बताया गया है। मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे वह स्योहारा से धामपुर की ओर जाने वाली अप रेलवे लाइन पर घूम रहा था। इसी दौरान खंभा संख्या 1445/13 और 1445/15 के बीच वह ट्रेन संख्या 14623 की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे कंट्रोल रूम से सूचना मिलने और मेमो प्राप्त होने के बाद थाना स्योहारा पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों की सहायता से शव को एंबुलेंस के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए जिला बिजनौर भेज दिया।
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