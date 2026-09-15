Bijnor News: खामियां मिलने पर 15 स्कूली वाहन सीज

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बिजनौर। स्कूली छात्र-छात्राओं की यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए परिवहन विभाग ने सोमवार को मिशन सेफ फ्यूचर-03 अभियान के तहत सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान में एक टीम का नेतृत्व एआरटीओ महेश शर्मा और दूसरी टीम की कमान पीटीओ मुन्ना लाल ने संभाली। बिजनौर, धामपुर, नगीना रोड और नूरपुर क्षेत्र में स्कूली वाहनों को रोककर जांच की गई। इस दौरान वाहनों की फिटनेस प्रमाण पत्र और परमिट की वैधता के साथ अन्य जरूरी दस्तावेजों की भी जांच की गई। नियमों का उल्लंघन मिलने पर 15 स्कूली वाहनों के खिलाफ सीजर और चालान की कार्रवाई की गई। प्रवर्तन टीम ने वाहन चालकों को सुरक्षित परिवहन के नियमों की जानकारी देते हुए जागरूक किया। वाहनों में सवार छात्र-छात्राओं को भी एम-परिवहन एप के माध्यम से वाहन के दस्तावेजों की वैधता जांचने की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि दस्तावेज अवैध मिलने पर इसकी सूचना विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों को दें तथा ऐसे वाहनों में बैठने से इनकार करें। एआरटीओ महेश शर्मा ने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा।