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बिजनौर: आतिशबाजी फैक्ट्री के अवशेष में विस्फोट, गंभीर झुलसे 12 वर्षीय रोहन की मौत

Sat, 26 Sep 2026 01:00 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 26 Sep 2026 01:00 PM IST
सार

बिजनौर के शेरकोट के वाजिदपुर में आतिशबाजी फैक्ट्री के अवशेष में हुए विस्फोट में गंभीर झुलसे 12 वर्षीय रोहन की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई।

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12-Year-Old Boy Dies After Explosion in Firecracker Factory Debris in Sherkot
मृतक का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र के वाजिदपुर में आतिशबाजी फैक्ट्री के अवशेष में हुए विस्फोट में गंभीर रूप से झुलसे 12 वर्षीय किशोर रोहन की मौत हो गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शुक्रवार देर रात उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हादसे में रोहन का भाई रोहित भी गंभीर रूप से झुलसा था और उसका उपचार अभी जारी है। रोहन की मौत की खबर मिलते ही परिवार में शोक छा गया और गांव में मातम पसर गया।

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चारा लेने जंगल जा रहे थे दोनों भाई
वाजिदपुर निवासी चंद्रवीर सिंह के पुत्र रोहन और उसका भाई रोहित बीते रविवार को चारा लेने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। महमदाबाद रोड स्थित एक बंद पड़े ईंट-भट्ठे के पास आतिशबाजी फैक्ट्री के अवशेष पड़े हुए थे।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अवशेषों से धुआं निकलता देख दोनों किशोरों ने लकड़ी के डंडे से उन्हें हिलाने का प्रयास किया। इसी दौरान अचानक तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से झुलस गए।
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दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था इलाज

घटना के बाद दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया था। वहां उपचार के दौरान शुक्रवार देर रात रोहन की मौत हो गई। उसके भाई रोहित का उपचार अभी जारी है।

शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद रोहन का शव गांव पहुंचने की संभावना है। किशोर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।

 

दस अज्ञात समेत आरोपियों पर मुकदमा
घटना के बाद मृतक के पिता चंद्रवीर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने युसुफ, गुफरान, खुर्शीद, रिजवान निवासी नहटौर, मुकेश निवासी नूरपुर छीपरी समेत दस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिया फायर वर्क्स और टीके फायर वर्क्स इंडियन आतिशबाजी फैक्ट्री को सील कर दिया।

एक आरोपी गिरफ्तार, दो पहले से जेल में
पुलिस के अनुसार, मामले से जुड़े दो आरोपी हेमपुर दीपा प्रकरण में मानक से अधिक विस्फोटक पदार्थ रखने के आरोप में पहले से जेल में बंद हैं। वहीं बृहस्पतिवार को एक अन्य आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

सीओ अफजलगढ़ आलोक कुमार के मुताबिक आरोपी रिजवान विदेश में है, जबकि खुर्शीद अभी फरार चल रहा है।

परिजनों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग
रोहन की मौत के बाद परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई है। गांव के लोगों का कहना है कि यदि आतिशबाजी फैक्ट्री के अवशेषों का समय रहते सुरक्षित निस्तारण किया गया होता तो हादसा टाला जा सकता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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