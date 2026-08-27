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Bhadohi News: बारिश के बाद साफ हुआ मौसम, उमस से बढ़ी परेशानी

Thu, 27 Aug 2026 01:38 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:38 AM IST
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Weather clears up after rain; humidity adds to the discomfort
शाम के समय आसमान में छाया बादल। संवाद
ज्ञानपुर। जिले में दो दिन तक झमाझम बारिश होने के बाद बुधवार को मौसम साफ हुआ। धूप निकलते ही एक बार फिर से उमस बढ़ गई। सुबह से ही उमस भरी गर्मी ने लोगों को हाल बेहाल रहा। धूप निकलने से तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम साफ होते ही उमस ने परेशानी बढ़ा दी है। बिजली गुल होते ही लोग पसीने से तरबतर हो गए। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है आगामी 48 घंटे में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। अचानक से हवा की दिशा में बदलाव होने से मौसम बदलेगा। बारिश के बाद बुधवार को मौसम साफ हुआ, दिनभर धूप खिली रही। मंगलवार की अपेक्षा अधिकतम तापमान 32 से बढ़कर 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रात का तापमान स्थिर रहा। सुबह 10 बजे के बाद तेज धूप निकली।
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जिससे नमी वाली गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। दोपहर में बाजारों में सन्नाटा दिखा, लोग घरों में दुबके रहे। दो दिन पहले बारिश होने के कारण विभिन्न मार्गों कीचड़ की स्थिति बनी रही। गांव के पगडंडी मार्गों पर सफर करना मुश्किल रहा। लोगों को आवागमन में दिक्कत हुई। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार किसानों के लिए यह मौसम फायदेमंद है। जिला अस्पताल के फिजीशियन डॉ. प्रदीप यादव ने बताया कि उमस भरे मौसम में उल्टी-दस्त और बुखार के मरीज बढ़े हैं।
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उन्होंने लोगों को साफ पानी पीने और बासी भोजन से बचने की सलाह दी। भोजन की थाली में सलाद, हरी सब्जी जरुर शामिल करे। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजीत चतुर्वेदी ने बताया कि अगले 48 घंटे में हल्की बारिश की संभावना जताई है।
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