Bhadohi News: 14 साल बाद राम-भरत का मिलन देख श्रद्धालुओं की आंखों से छलकी प्रतीक्षा

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भगवान श्रीराम और भरत के मिलन का देख श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। चारों भाइयों के गले मिलने पर जय श्रीराम और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर अपनी आस्था और प्रसन्नता व्यक्त की। लीला के दाैरान लंका में रावण का वध कर विजय प्राप्त करने और 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद भगवान श्रीराम माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे।रास्ते में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। विमान के साथ चल रही कीर्तन मंडली भजन-कीर्तन करती रही।भगवान श्रीराम ने हनुमान के माध्यम से भरत को अपने आगमन का संदेश पहले ही भिजवा दिया था। इसके बाद से भरत बेसब्री से प्रभु श्रीराम की प्रतीक्षा कर रहे थे।भोर में भगवान श्रीराम का पुष्पक विमान भरत मंडप मैदान के पास पहुंचा। यहां श्रीराम और भरत का मिलन हुआ। इसके बाद चारों भाई एक-दूसरे के गले मिले।