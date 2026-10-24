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शिक्षक एमएलसी चुनाव : मऊ में 74.06% हुई वोटिंग, मतपेटियां गोरखपुर रवाना

Sat, 24 Oct 2026 01:34 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:34 AM IST
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Teacher MLC Election: 74.06% voter turnout in Mau; ballot boxes dispatched to Gorakhpur
फतेहपुर मंडाव में मतदान स्थल से वोट देकर वापस लौटती ​शिक्षकाएं
गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान जिले में शुक्रवार को सकुशल संपन्न हो गया। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 10 बूथों पर 74.06 फीसदी मतदान हुआ। मतदान के बाद कड़ी निगरानी में मतपेटियों को रात में ही गोरखपुर रवाना कर दिया गया। जिलाधिकारी आनंदवर्धन ने बताया कि 27 अक्तूबर को मतगणना गोरखपुर में होगी।
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जिले में कुल 10 मतदेय स्थल बनाए गए थे। इसमें 9 ब्लॉक मुख्यालय और एक मऊ नगर पालिका में था। इन बूथों पर कुल 5131 मतदाताओं के नाम थे, जिसमें 3747 पुरुष और 1384 महिला शिक्षक मतदाता शामिल थीं। शाम चार बजे तक 3800 मतदाताओं ने ही मतदान किया। इसमें 2848 पुरुष और 952 महिलाएं रहीं। मतदान समाप्त होते ही पोलिंग एजेंटों के सामने मतपेटियों को सीलबंद किया गया। इसके बाद पोलिंग पार्टियां पुलिस बल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचीं, जहां काउंटर पर मतपेटियां जमा की गईं।इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
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इनसेट-

एक नजर में मतदान-

कुल मतदाता - 5131
कुल मतदान - 3800 (74.06 प्रतिशत)
पुरुष मतदाता - 3747, मतदान - 2848
महिला मतदाता - 1384, मतदान - 952
मतदेय स्थल - 10
मतगणना - 27 अक्तूबर को गोरखपुर में
0000
5131 शिक्षक मतदाताओं में 3800 ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग
मऊ।चुनाव में 2848 पुरुष तो 952 महिला शिक्षक मतदाताओं ने अपना वोट डाला।दस बूथों पर 5131 मतदाताओं को मतदान करना था। जिसमें पुरूष 3747 तो 1384 महिला शिक्षक मतदाता थी। लेकिन शाम को मतदान समाप्त होने तक 3800 मतदाताओं ने ही मतदान में हिस्सा लिया। जिसमें 2848 पुरुष तो 952 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह आठ बजे से शुरू मतदान शाम चार बजे तक चला। शाम चार जब मतदान समाप्त हुआ मतदान का प्रतिशत 74.06 हो गया।
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जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न केंद्रों का किया निरीक्षण
मऊ। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य निर्वाचन के दृष्टिगत जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आनंद वर्द्धन और पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा ने जनपद के विभिन्न केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने संबंधित कार्मिकों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तथा सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित एवं सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ निर्वहन करने को कहा।
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बूथवार पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या
मतदान केंद्र--पुरुष--महिला--कुल
दोहरीघाट--124--54--178
बड़रॉव--178--57--235
घोसी--216--46--262
फतेहपुर मंडाव--332--113--445
कोपागंज--428--98--526
मऊ नपा--431--192--623
मु. गोहना--306--114--420
रानीपुर--400--152--552
परदहां--227--85--312
रतनपुरा--205--41--247
कुल--2848--952--3800
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