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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Sisters will travel for free by bus from Lucknow to Gorakhpur, accompanied by a male companion.

Bhadohi News: लखनऊ से गोरखपुर तक एक सहयोगी के साथ बसों से मुफ्त यात्रा करेंगी बहनें

Thu, 27 Aug 2026 02:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:18 AM IST
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Sisters will travel for free by bus from Lucknow to Gorakhpur, accompanied by a male companion.
रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए रोडवेज की बसों से मिर्जापुर से जाने-आने वाली बहनों को किराये की चिंता करने की जरूरत नहीं है जिले से राजधानी लखनऊ जाना हो या कानपुर और गोरखपुर तीन दिनों तक एक सहयोगी के साथ सफर करने पर बहनों को रोडवेज बसों में किराया नहीं देना पड़ेगा। तीन दिनों की नि:शुल्क सेवा में बहनें भाई के घर जाकर राखी बांध कर अपने घर लौट भी सकती हैं।
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रोडवेज डिपो प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि 27 अगस्त की सुबह छह बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक बहनों के लिए रोडवेज की ओर से नि:शुल्क यात्रा कराया जाएगा। यात्रा की सुविधा तो प्रदेश के हर रोडवेज बस में मिलेगी। मिर्जापुर के रोडवेज डिपो में 95 बसें हैं,। जो संचालित हो रही है।
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मिर्जापुर से पूर्वांचल के भदोही, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में तो बसें जाएंगी ही, इसके अलावा लंबी दूरी लखनऊ, कानपुर, फरुखाबाद, गोरखपुर आदि जिलों में भी महिलाएं यात्रा कर सकती हैं। मिर्जापुर डिपो से जहां भी बस जाएगी, वहां की बहनों को नि:शुल्क यात्रा कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि अब 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं आजीवन रोडवेज की बसों से नि:शुल्क सफर कर सकती हैं।
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