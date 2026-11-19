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कई साल तक शोपीस रही एक्सरे मशीन को हटा दिया गया, लेकिन चार महीने से सेलेक्ट्रा मशीन खराब है। इससे यहां आने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। चार माह में इसे सही नहीं किया जा सका। मरीज निजी लैब पर जांच कराने को मजबूर है।यह मशीन करीब एक साल पहले लगाई गई थी, लेकिन तब से ही यह अक्सर यह खराब होती रही है। वहीं ओपीडी में रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसके बावजूद ब्लड जांच की सेलेक्ट्रा मशीन काम नहीं कर रही है।जिले के छह सीएचसी में सुरियावां जौनपुर सीमा पर स्थित है। जिससे करीब 50 से अधिक गांव के लोग यहां उपचार कराने के लिए आते हैं। मरीज अशोक कुमार, शंभूनाथ, सुरेंद्र, राधा ने बताया कि जो जांच सीएचसी पर निशुल्क होती हैं, वह खून की सभी जांचों के लिए बाहर 400 रुपये से 800 रुपये तक लिया जाता है।सीएचसी पर रोजाना 250 से 300 की ओपीडी होती है। इसमें से करीब 70 से 75 मरीजों को जांच की जरूरत पड़ती है। मशीन खराब होने से लिवर फंक्शन टेस्ट (एलएफटी), किडनी फंक्शन टेस्ट (केएफटी), लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल आदि जैसी महत्वपूर्ण जांचें नहीं हो पा रही हैं।