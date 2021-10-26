Bhadohi News: भगवान विश्वकर्मा शोभायात्रा के लिए किया जनसंपर्क
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:07 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:07 AM IST
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मधुबन। भगवान विश्वकर्मा शोभायात्रा एवं पूजनोत्सव को लेकर आयोजकों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मधुबन तहसील क्षेत्र के पिपरा, सुग्गीचौरी, दुबारी, गजियापुर, नगर पंचायत कस्बा सहित विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर लोगों को शोभायात्रा में शामिल होने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आयोजकों ने अधिक से अधिक संख्या में लोगों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। आयोजक समिति के अध्यक्ष बबलू ठठेरा ने बताया गया कि 27 सितंबर रविवार को सुबह आठ बजे से भगवान विश्वकर्मा शोभायात्रा एवं पूजनोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
सुबह नौ बजे नगर पंचायत मधुबन स्थित दिवंगत हरिमोहन मल्ल के हाता में एकत्रीकरण होगा। इसके बाद सुबह 10 बजे पुरोहितों द्वारा शंखनाद के साथ शोभायात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। शोभायात्रा में भगवान विश्वकर्मा के पांच गौरवशाली वंशों लोहार, ठठेरा, बढ़ई, सोनार और शिल्पकार की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। शोभायात्रा के दौरान मधुबन शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन कर माल्यार्पण किया जाएगा। इस मौके पर संरक्षक सुरेंद्र विश्वकर्मा, डॉ. अरविंद विश्वकर्मा, लवकुश विश्वकर्मा, सुभाषचंद्र शर्मा, सुभाष ठठेरा, सुजीत शर्मा, रामप्रताप विश्वकर्मा, गुड्डू शर्मा, सोनू, दिलीप, राकेश शर्मा आदि मौजूद रहे।
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सुबह नौ बजे नगर पंचायत मधुबन स्थित दिवंगत हरिमोहन मल्ल के हाता में एकत्रीकरण होगा। इसके बाद सुबह 10 बजे पुरोहितों द्वारा शंखनाद के साथ शोभायात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। शोभायात्रा में भगवान विश्वकर्मा के पांच गौरवशाली वंशों लोहार, ठठेरा, बढ़ई, सोनार और शिल्पकार की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। शोभायात्रा के दौरान मधुबन शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन कर माल्यार्पण किया जाएगा। इस मौके पर संरक्षक सुरेंद्र विश्वकर्मा, डॉ. अरविंद विश्वकर्मा, लवकुश विश्वकर्मा, सुभाषचंद्र शर्मा, सुभाष ठठेरा, सुजीत शर्मा, रामप्रताप विश्वकर्मा, गुड्डू शर्मा, सोनू, दिलीप, राकेश शर्मा आदि मौजूद रहे।
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