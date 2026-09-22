Bhadohi News: भारोत्तोलन में प्रकृति ने स्वर्ण व नीतू ने रजत पर जमाया कब्जा

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सहारनपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिता का सोमवार को ही समापन हुआ। अंतिम दिन अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग के बालक-बालिकाओं ने हिस्सा लिया। अंडर-19 बालिका वर्ग में प्रकृति राव ने 88 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं नीतू ने 77 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीतमा कुशवाहा और क्रीड़ा प्रभारी संजय सिंह यादव ने भी शुभकामनाएं दीं। कहा कि दोनों छात्राओं की सफलता ने यह साबित किया कि कड़ी मेहनत की बदौलत कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी इस सफलता से अन्य खिलाड़ी भी प्रेरित होंगे। जनपद क्रीड़ा सचिव चंद्रबली सिंह और मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजवंश सिंह ने दोनों खिलाड़ियों की सराहना की।

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सहारनपुर में 19 से 21 सितंबर तक आयोजित 70वीं प्रदेशीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में जिले की दो खिलाड़ियों ने मेडल पर कब्जा जमाया है। सोमवार को हुई प्रतियोगिता में भदोही की प्रकृति राव ने स्वर्ण पदक और नीतू ने रजत पदक हासिल किया। दोनों छात्राएं श्री काशीराज महाविद्यालय इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रकृति राव अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी।